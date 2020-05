Polémica con chef francés: "No queremos chinos"

Chef01020.jpg

Los asiáticos en Alemania, así como en otros lugares, se han enfrentado recientemente a muestras de discriminación debido a la propagación del coronavirus, que golpeó por primera vez a la población de Wuhan, China. Bourgueil intentó explicar su publicación en la página oficial de Im Schiffchen, admitiendo que hizo una "declaración irreflexiva" que formuló "completamente mal". Dijo que el comentario no se refería a la población china, sino a los "dictadores" y "hombres fuertes" en China.

"Soy hijo de la revolución francesa y detesto a todos los dictadores en este mundo. Dictadores que oprimen a sus ciudadanos y castigan a las personas con la muerte", decía su declaración. "En nuestro restaurante trabajan personas de nueve nacionalidades diferentes. Mi esposa es asiática y yo mismo soy extranjero en esta tierra", continuó. "Tengan la seguridad de que puedo ser acusado de muchas cosas, pero ciertamente no de racismo, el cual no tolero". La declaración recibió más de 500 comentarios en un lapso de 24 horas. A partir del jueves por la noche, no se pudo acceder a la página de Facebook de Im Schiffchen.

Nacido en el centro de Francia, Bourgueil se mudó a Düsseldorf desde España en 1970 y se hizo cargo de Im Schiffchen en 1977. Es un autor publicado en dos ocasiones y en 2004 recibió una Orden Francesa de la Legión de Honor por servir como "embajador culinario de Francia a Alemania". Düsseldorf, la sexta ciudad más poblada de Alemania, tiene una gran comunidad asiática, incluida la comunidad japonesa más grande del país.

