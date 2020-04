Polémica foto de Piñera en medio de la pandemia

Minutos después y frente a la ola de críticas, fue el mismo presidente, que desde su cuenta de Twitter pidió disculpas por su acción: “Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de carabineros y militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”. A pesar de sus explicaciones, las críticas continuaron e inclusive varios usuarios de redes sociales dudaron de las palabras del presidente, y mostraron el video en el que se ve la acción completa de Piñera, quien no parece saludar a ningún uniformado.

4.161 Es la cantidad de personas con COVID-19 en Chile. Ayer las autoridades informaron que se han reportado 424 casos nuevos de infectados con coronavirus en el país. Mientras que la cantidad de muertes, con los cinco de ayer, asciende a 27.

Impondrán más restricciones

La subsecretaria de prevención del delito chilena, Katherine Martorell, informó que se deberán “generar más restricciones” en cuanto a la “cantidad de actividades y permisos que se otorgan” para transitar durante la cuarentena en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. La funcionaria detalló que se reducirán los tiempos de los permisos para que las personas transiten por las calles, para actividades puntuales como ir al supermercado, farmacias, ir al médico o pasear mascotas en las comunas (barrios) con cuarentena total. “Estamos frente a un estado de catástrofe y las restricciones de libertad son medidas que pueden adoptar las autoridades cuando estamos en situación como la de hoy que pone en riesgo la vida de las personas”, admitió Martorell.