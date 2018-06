Polémica: "Si no quieren tener hijos, cierren las piernas"

Buenos aires. “Si no están enamoradas, no tengan sexo. Si no quieren tener hijos, cierren las piernas”, les dijo el párroco Hernán Ustariz, del colegio Nuestra Señora de Fátima en Castelar, a las alumnas de la institución, en medio del debate por el aborto legal.