La publicación de un mapa de la República Argentina sin las Islas Malvinas que compartió en las redes sociales el ministerio de Desarrollo Social, con motivo de un saludo de fin de año, generó una polémica, que despertó críticas desde varios sectores y motivó que la cartera que encabeza Carolina Stanley pidiera disculpas.

El sábado 31 de diciembre, las cuentas oficiales del ministerio en las redes sociales publicaron un mensaje de fin de año con una imagen del mapa argentino, en el que no aparecen las islas del Atlántico Sur ni el territorio antártico argentino, con la leyenda: "Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz".

"Nuestras disculpas por el error del departamento de diseño en el saludo de fin de año", publicó hoy en Twitter la cuenta oficial del ministerio, luego de que comenzaran a surgir críticas de ex combatientes y referentes de la cuestión Malvinas del gobierno anterior, como Alicia Castro, Daniel Filmus y Guillermo Carmona.

"Estoy consternada tras ver un mapa mutilado, eso generalmente lo hacen los británicos, no vi ningún gobierno que publique un mapa sin Malvinas. No ponerlas en un mapa oficial pone en riesgo nuestro reclamo de soberanía", advirtió Castro, ex embajadora en el Reino Unido, en declaraciones a radio Diez.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado Guillermo Carmona (Frente para la Victoria-FPV), se preguntó por Twitter: "¿Descuido? ¿Olvido?" y responsabilizó al presidente Mauricio Macri y a la canciller Susana Malcorra de "impulsar la política del olvido sistemático en el reclamo de soberanía sobre Malvinas".

También el diputado Nacional de Tierra del Fuego Matías Rodríguez (FPV) cuestionó la "lamentable omisión del gobierno nacional".

El parlamentario del Mercosur y ex secretario de la cuestión Malvinas, Daniel Filmus, consideró que "para el gobierno la ausencia de las Malvinas no es un error gráfico, lo que está ausente es la preocupación por la soberanía" y -en declaraciones a radio Diez- indicó que "cuando Macri asume deja ausente la palabra Malvinas de su discurso" y denunció que "la política del PRO es de entrega".

Desde los veteranos de guerra, el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, Gustavo Pirich, calificó de "terrible" la omisión de las islas en el mapa, consideró que "demuestra el poco interés que tiene el gobierno" por el tema y sostuvo que el Poder Ejecutivo "avanza en acuerdos con Gran Bretaña que dejan afuera el tema de la soberanía".