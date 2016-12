En las últimas horas, la UOCRA seccional Neuquén desmintió su autorización para la realización de una fiesta al aire libre que se haría hoy desde las 19.30, en el predio del sindicato. Harán una denuncia en la Justicia.

Se trata de la Holiday Fest, un evento que comienza a la tarde y termina a primera hora del día siguiente, en el que cada uno lleva su heladerita con bebidas alcohólicas y se reparten polvos de colores. La fiesta está prevista que comience hoy a las 19.30 hasta las 6 de mañana. Sin embargo, la polémica se desató luego de que la UOCRA informara que no autorizó el uso de las instalaciones para su realización.

"Nosotros no autorizamos el uso del predio. Me voy a presentar en la Justicia para hacer la denuncia y que se investigue, porque no dimos la autorización para que se realice la fiesta. No tuvimos contacto con ningún organizador del evento", aseguró Juan Godoy, secretario general de la seccional Neuquén.

"Por razones de seguridad decidimos mudar el evento a un excelente predio! 2 hectareas de puro verde; arboles, cesped, estacionamiento y mas accesos. A 2 cuadras del NRC, donde fue la edicion pasada. PREDIO UOCRA (Rio Colorado 200)", anunciaron desde la organización el pasado martes, a través de Facebook.

"Somos conscientes de los riesgos que este tipo de eventos ocasiona para los involucrados directos e indirectos y por lo tanto jamás organizamos, promovimos ni alquilamos nuestras instalaciones para este tipo de actividades", dijeron, a través de un comunicado.