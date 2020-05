Así lo confirmó ayer la mujer, quien señaló que la noticia llegó el sábado a la noche. "Me realizaron un hisopado el miércoles pasado al mediodía y dio negativo. Luego uno nuevo, el viernes, y fue el segundo negativo. Así que con eso la doctora me dijo que ya está, estoy dada de alta", contó la policía, quien había comenzado con síntomas a fines de marzo.

A pesar de que Laura se mostró contenta con la noticia, resaltó que un "trago amargo" la acompaña. "Me sigo sintiendo mal. Estoy feliz de que el virus ya no esté en mi cuerpo pero sigo afónica, con tos, brotada, sin olfato y con poco gusto. No veo perfectamente y me pican los ojos. Las padecí todas", señaló, y agregó que al día de hoy aún no sabe cómo se contagió.

Sobre sus síntomas es que radica su preocupación, ya que señaló que los médicos no le han indicado cómo seguir. "Yo entiendo que es un virus nuevo pero necesito terminar de recuperarme. Todos dicen que lleva tiempo pero son 60 días que llevo así, ¿y si no me recupero más?", planteó.

A pesar de que los médicos ya le dieron el visto bueno para salir de su casa, por decisión propia aseguró que desinfectará los ambientes mientras espera que los malestares se disipen, para asegurarse de no representar un riesgo hacia otros.

Hoy, más tranquila, agradeció el apoyo y cariño brindado por su familia y amigos. "El mejor remedio fue mi familia, mis amigos, la gente que realmente me quiere. Amigos hasta de Chile hacían oraciones por mí. Eso me ayudó a salir de todo esto", expresó emocionada.

El caso

Laura, empleada administrativa de la Comisaría 27 de Las Lajas, había contado a este medio que sus síntomas comenzaron el 20 de marzo, como algo que no parecía ser más que un resfriado. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando, el 25, un compañero le hizo percatarse de algo preocupante.

"Uno de los cadetes me dijo: ‘Qué olor feo que hay acá, ¿no lo siente? ¿Por qué no prende un sahumerio?’. Y yo no sentía nada de nada", recordó. Los médicos que la atendieron durante esos primeros días ignoraron su desesperado pedido de un hisopado y, en su lugar, la mandaron a su casa. Finalmente, tras numerosos reclamos, el 7 de abril le hicieron el hisopado que arrojó positivo por coronavirus.

"Quiero extender mi agradecimiento al doctor Guillermo Perini, que me asesoró con los síntomas. Siempre estuvo ahí. Y a las doctoras Gabriela y Laura, del hospital local", agradeció.

Las Perlas: tres policías más dieron positivo y ya son cuatro

En las últimas horas, tres efectivos de la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas en Cipolletti dieron positivo de COVID-19. Los casos son por contacto estrecho con el jefe de la unidad, diagnosticado positivo el viernes pasado. Dos viven en Cipolletti y el tercero, en Neuquén.

La referente de Epidemiología del hospital Pedro Moguillansky, María Luz Riera, confirmó la noticia a LM Cipolletti: “A partir de un caso positivo en la subcomisaría de Balsa Las Perlas, se desprendieron dos positivos que viven en Cipolletti y otro, en Neuquén”.

Además, indicó que todo el personal de la unidad está en aislamiento preventivo y obligatorio en distintas viviendas. Hasta el momento, los nueve agentes que fueron aislados están “asintomáticos” y en control diario con los servicios de Salud de cada lugar. A todos ellos se los hisopó y se esperan los resultados. “Sus familias también están aisladas, resguardadas en sus domicilios”, acotó Riera.

Por último, consideró que la prevención (lavado de manos, distancia social y barbijos) es muy importante ante el avance de COVID-19, a poco de iniciar el invierno, para minimizar el riesgo de contagio.

