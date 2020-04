"El 20 de marzo empecé a sentirme mal y a presentar síntomas gripales. Enseguida mandé a mis dos hijos a la casa de mi mamá por prevención. Yo estaba yendo a trabajar normalmente y siempre había al menos unas 50 personas en la unidad con quienes tenía contacto permanente, tanto efectivos como demorados", contó.

El derrotero hasta el test

A pesar de que en un inicio no imaginó que fuera grave, los síntomas continuaron empeorando. Las alarmas se encendieron cuando, el día 25, un compañero le hizo percatarse de algo alarmante.

"Uno de los cadetes me dijo: ‘Qué olor feo que hay acá, ¿no lo siente? ¿Por qué no prende un sahumerio?’. Y yo no sentía nada de nada", recordó.

Los médicos que la atendieron durante esos primeros días ignoraron su desesperado pedido de un hisopado y, en su lugar, la mandaron a su casa.

"La médica me decía que me quedara tranquila, que no era nada. Me dio ibuprofeno y me mandó a hacer reposo. Pero yo me sentía cada vez peor", detalló.

El 26 de marzo fue el último día que la mujer acudió a su lugar de trabajo, por decisión propia, dado que los médicos se rehusaban a darle un certificado, convencidos de que no era coronavirus.

A la pérdida de olfato y gusto se sumó un dolor de cabeza terrible, dolor de garganta y de cuerpo, tos y congestión. Aunque la mujer insistió acerca de su malestar, recién el 7 de abril accedieron a realizarle un hisopado.

"Le dije a mi médica: ‘¿Me tengo que poner de rodillas para que me lo haga?’", contó entre lágrimas. Al día siguiente, el resultado del test fue positivo.

Laura resaltó que actualmente sufre de dolores "indescriptibles", que intenta mitigar con paracetamol de 1 gramo. Mantiene contacto telefónico con su familia y sus hermanos intentan acercarle lo que necesita. Respecto de sus colegas de la Policía, aseguró: "Nadie me llamó, ni para saber cómo estoy".

“Cuenta con asistencia diaria”

La Policía confirmó oficialmente que la agente es la primera contagiada dentro de las filas, pero mencionaron que le hacen un seguimiento que ella niega estar recibiendo. El comisario Miguel Ángel Encina, director de Seguridad Interior de Zapala, sostuvo que la mujer está recibiendo atención y contención diaria. "El día 26 se la mandó a su casa de manera preventiva y el 8 nos llegó la confirmación. Desde entonces, se la asiste a distancia", expresó.

LEÉ MÁS

Soñaba con un futuro para sus hijos en Neuquén y el coronavirus echó todo a perder

Loncopué: es muy difícil dar con el contacto cero