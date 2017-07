Policía buscaba a ladrón y por error mató a un vecino

Se trata de Ismael López, de 41 años, quien resultó muerto por un garrafal error policial: la casa de la persona que estaban buscando estaba a unos 30 metros del lugar al que entraron por la fuerza y a los tiros. El que era buscado por asalto era Samuel Pearman. “Alguien no se tomó el tiempo para analizar la dirección”, dijo Murray Wells, el abogado que representa a la familia de López. “Esto es increíblemente trágico y vergonzoso para este departamento de policía que no puede leer los números de la casa”, dijo indignado el letrado. En tanto, el fiscal del condado, John Champion, admitió que era “posible” que la policía fuera a la casa equivocada y confirmó que el nombre de Ismael López no estaba en la orden. “No era la persona que se estaba buscando, quiero dejarlo bien claro”, explicó Champion.

Sin embargo, para tapar su grosero error, el informe policial relató una historia diferente. Los oficiales escribieron que se vieron obligados a disparar a López cuando abrió la puerta principal y su mascota -un pitbull- los atacó. La policía dijo que abrieron fuego contra el perro y vio a López sosteniendo una pistola detrás de la puerta. “Uno de los oficiales disparó al perro. Y mientras esto sucedía, también notaron en ese momento que un arma fue señalada fuera de la residencia”, dijo Champion y agregó que “en este punto, los oficiales comenzaron a gritar ‘baja la pistola, baja la pistola’, dispararon y López cayó muerto”.

En nombre de la familia del fallecido, Jordan Castillo, de 23 años, dijo que la esposa de López desmintió la versión policial de los hechos.

Dijo que la policía comenzó a disparar a través de una puerta que nunca se abrió y que López nunca llegó a tomar su arma de fuego, que fue encontrada por la policía en el lugar habitual que siempre lo guardaba: la sala de estar. “Los agujeros de bala sugieren que dispararon a través de la puerta”, dijo el abogado Wells.