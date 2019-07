Sostuvo que el encuentro fue “muy bueno” y anticipó que se harán pruebas, capacitaciones ya que están dadas las condiciones para que se tome la decisión rápidamente.

“Estamos en la evaluación técnica, vendrá luego la decisión política de la Policía de la Provincia y del Ministerio de Seguridad, pero nosotros nos hemos puesto a disposición. Resta esperar la decisión política”, agregó Palladino.

Por su parte el subsecretario de Gobierno, Marcelo Bermúdez, indicó en rueda de prensa que “en esta situación en particular el chofer no accionó el botón antipático, no hubo alertas”. Aseguró que “el sistema funciona bien, todos los taxis y remises cuentan con este sistema".

El funcionario municipal, que participó de la reunión con el subcomisario Pinchulef y técnicos de la Policía, añadió que "esperamos que se hagan cargo para que no hay intermediarios y reaccionar rápido”.

