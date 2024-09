Acusaron a pistolero que baleó a vecino de Alto Godoy y lo dejó parapléjico

El salvaje ataque ocurrió en febrero y, esta semana, la fiscalía neuquina pudo avanzar con la formulación de cargos. De forma inicial, el agresor no irá preso.

Un pistolero neuquino fue acusado por un traicionero ataque contra un vecino del barrio Alto Godoy , que lo dejó parapléjico. A pesar de que no quedó preso, se le impusieron varias pautas de conducta. La fiscal Lucrecia Sola fue la encargada de formularle cargos por el hecho que ocurrió el 8 de febrero de este año. De acuerdo a la investigación, la víctima y el agresor discutieron en plena calle y la primera fue destinataria de un balazo en la espalda.

Junto a la asistente letrada Guadalupe Inaudi, la fiscal del caso enumeró dos incidentes que se sucedieron en el tiempo: primero, un hecho que no fue denunciado por el vecino y dos meses más tarde, el ataque a balazos en cercanías de la casa de la víctima.

La hipótesis que expuso la fiscalía es que el 1 de diciembre de 2023, cerca de las 20, el imputado, identificado por las iniciales como E.A.Z.E., se acercó en su auto a la casa de la víctima, ubicada en el barrio Alto Godoy de Neuquén. Sin bajarse del vehículo, extrajo un arma, le apuntó y amenazó, para finalmente irse del lugar. El hecho no fue denunciado oficialmente, pero el 8 febrero de 2024, cuando la víctima caminaba por una calle cercana a su domicilio, se cruzó con el imputado, quien nuevamente se movilizaba en su auto. Luego de discutir, E.A.Z.E. sacó un arma y efectuó al menos un disparo, que impactó en la espalda de la víctima. Ese disparo provocó que debiera ser intervenida y que en la actualidad continúe en rehabilitación, producto de una paraplejia.

Sola encuadró la acusación en los delitos de amenazas en concurso real con lesiones graves, ambas calificadas por el uso de arma de fuego (artículos 149 bis; 90; 41 bis; 45 y 55 del Código Penal).

Durante la audiencia que se realizó este jueves ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, las representantes del Ministerio Público Fiscal describieron los hechos, formularon los cargos y solicitaron que el imputado, que no tiene antecedentes penales, se presente dos veces por semana ante la Comisaría 18 y que no pueda acercarse ni contactar a la víctima y a un grupo de personas de su círculo cercano. El juez hizo lugar por considerar que existen los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso, además de que, a partir de los hechos imputados, es necesario proteger a la víctima. Además, fijó el plazo de investigación en 4 meses.

Otro pistolero en el banquillo

Otro hecho violento protagonizado por un pistolero que se encuentra en plena investigación ocurrió en el barrio Valentina Sur. Al igual que otros procesos, la fiscalía tuvo que reunir varios elementos de prueba y pudo avanzar, semanas atrás, con la acusación. La parte acusadora le atribuyó al delincuente cuatro hechos, ocurridos el 4 de diciembre del año pasado, el 5 de febrero de este año, el 7 de junio y, finalmente, el 6 de agosto. Entre las víctimas hay mujeres y hombres, que lo denunciaron por una serie de amenazas con armas de fuego y lograron no solo que sea acusado, sino que se le imponga la prisión preventiva.