Alarmantes cifras de accidentes fatales en lo que va del año en Neuquén: ¿Es el alcohol o el celular?

La provincia registra más víctimas fatales que en el mismo período de 2025. Casi la mitad de los fallecidos circulaba en moto y la mayoría son jóvenes menores de 35 años.

Preocupante escenario se vive en Neuquén en materia de seguridad vial. En lo que va de 2026 ya se registraron 26 muertes por siniestros de tránsito en la provincia, una cifra que representa cinco víctimas en siniestros viales fatales más que durante el mismo período del año pasado.

El diagnóstico fue realizado por Fabiana Marillán , vicepresidenta de la Asociación Estrellas Amarillas de Neuquén , durante una entrevista con el programa Línea Abierta de LU5 , donde manifestó su preocupación por el incremento de los hechos fatales y la falta de cambios profundos en las conductas de quienes circulan por calles y rutas.

Los datos provinciales se conocen en el marco de un informe nacional difundido por la Asociación Civil Luchamos por la Vida , que reveló que durante los últimos 25 años murieron 179.062 personas en siniestros viales en Argentina. Además, en 2025 las víctimas fatales crecieron un 8% a nivel nacional y alcanzaron las 6.248 personas.

Ruta 7 - cero accidentes (2) El gobierno de Neuquén está haciendo rutas para morigerar las víctimas fatales en accidentes, pero las causas tienen otros factores, como la imprudencia, el exceso de velocidad y los consumos.

“Al día de la fecha tenemos 26 muertos en la provincia de Neuquén, cinco más que en el mismo período del año 2025. Desde comienzos de año venimos avisando que hay una luz roja encendida que nos dice que algo tenemos que hacer”, afirmó Marillán.

Accidentes fatales: jóvenes y motociclistas, los más afectados

Uno de los datos que más preocupa a las organizaciones dedicadas a la seguridad vial es que casi el 50% de las víctimas fatales en Neuquén circulaba en motocicleta.

Según explicó Marillán, la mayoría de los fallecidos son jóvenes de entre 15 y 35 años, una tendencia que coincide con las estadísticas nacionales.

"Lamentablemente, en nuestra provincia casi el 50% de los fallecidos son personas que transitaban en moto. Son jóvenes entre 15 y 35 años de edad”, sostuvo.

Asociación Estrellas Amarillas se oponen al ensanchamiento de las calles Dr. Ramón y Leloir.

La dirigente señaló que la facilidad para acceder a motocicletas y la falta de conciencia sobre los riesgos contribuyen a agravar el problema.

La impaciencia y la violencia al volante

Marillán consideró que detrás de gran parte de los siniestros existe un problema de conducta social.

“La gente está intolerante. Tiene que dar muchas vueltas por las obras, por el crecimiento de la ciudad, y eso genera un clima de violencia. Todos quieren llegar primero y no importa cómo”, explicó.

La referente de Estrellas Amarillas indicó que la impaciencia, el incumplimiento de las normas y la falta de percepción del riesgo son factores determinantes.

Embed - FALLECEN 11 PERSONAS al DÍA por ACCIDENTES de TRÁNSITO en ARGENTINA | PLAN de ASFALTO en NEUQUÉN

“Nosotros no vamos a tocar un cable pelado porque sabemos que nos puede matar. En seguridad vial todavía no tenemos esa conciencia. Muchas veces los padres llevan a sus hijos sin las medidas de seguridad necesarias porque no dimensionan el riesgo al que los están exponiendo”, señaló.

El celular, una amenaza cada vez mayor, antes que el alcohol

Consultada sobre el impacto de la tecnología en la conducción, Marillán afirmó que el uso del teléfono celular se transformó en uno de los principales factores de riesgo. “Cuando una persona toma el celular para responder un mensaje, está recorriendo prácticamente media cuadra a ciegas. Pierde totalmente la visión de lo que ocurre a su alrededor”, advirtió.

Según explicó, el alcohol dejó de ser el principal factor de riesgo que décadas atrás encabezaba las estadísticas, aunque continúa presente. Actualmente, la velocidad y las distracciones provocadas por dispositivos electrónicos aparecen como las mayores amenazas.

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“Antes el alcohol era el principal problema. Hoy tenemos la velocidad y muchas veces situaciones que probablemente tienen que ver con el uso de algún dispositivo electrónico”, remarcó.

Marillán también cuestionó la falta de avances en un proyecto legislativo nacional que busca endurecer las penas para quienes provoquen muertes en siniestros viales.

“Mientras en Argentina siga sin pasar nada con las muertes en siniestros viales, esto va a seguir aumentando. Muchas veces el mensaje es una palmadita en la espalda y decirle al responsable que tenga más cuidado la próxima vez”, afirmó.

La referente aseguró que la sensación de impunidad profundiza el dolor de las familias que perdieron a un ser querido. “La impunidad agrava muchísimo más esa silla vacía y esa foto incompleta que queda para siempre”, expresó.

Marillán recordó además el mensaje detrás de cada estrella amarilla pintada en calles y rutas. “Cuando vemos una estrella amarilla, tenemos que saber que alguien perdió la vida porque otra persona no respetó una norma de tránsito. Esa estrella tiene un rostro, tiene una familia que quedó devastada”, sostuvo.

La organización participa actualmente del V Congreso Nacional de Estrellas Amarillas, donde uno de los principales reclamos es fortalecer la prevención, la educación vial permanente y el acceso a la justicia para las víctimas.