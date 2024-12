Alerta en Santa Genoveva: qué son los "RUV", la nueva modalidad de robo que preocupa a los vecinos

SFP LMPlay en tu barrio Santa Genoveva (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

El vecinalista destacó que no son ajenos a los robos que hoy preocupan "a los vecinos de todos los barrios" de Neuquén. Aunque las modalidades varían, hay puntualmente una metodología que más estragos y terror produce, y que han sido denominados por los propios vecinos como "RUV": robos ultra veloces.

El nombre dice todo lo que hay que saber de ellos y se entiende que sea el que genera más incertidumbre, ya que las víctimas quedan acorraladas y desamparadas ante los delincuentes.

"No hay tiempo de nada. Si vemos a un sospechoso a 80 o 100 metros de donde estamos parados, tenemos 10 segundos para ponernos a resguardo", graficó Fernández y explicó que intentar actuar de otra manera, solo empeorará el resultado. "Hay cero tolerancia por la vida del otro, no les importa nada", resaltó.

¿Cuál es la solución?

Este simple nombre para la modalidad de robos es utilizado hoy por los vecinos para advertir al resto, "para estar más alertas". Un claro ejemplo de un RUV es el que sufrió una mujer la semana pasada, cuando llegaba a su casa de calle Monseñor D'Andrea en bicicleta.

El jueves pasado, a las 20:30, la víctima llegaba de dar una vuelta en bicicleta. Sin embargo, al llegar a la puerta, sacó su celular para desactivar la alarma e ingresar, y fue entonces cuando dos jóvenes en una bicicleta llegaron velozmente y la atacaron.

Como la mujer aún no había bajado de su bici, se aferró a esta y al teléfono mientras los ladrones intentaban sacarle ambos objetos. Ante la desesperación, ella comenzó a gritar para alertar a los vecinos de lo que ocurría, mientras los delincuentes la arrastraban hasta el medio de la calle. "En ese momento el primero que me escuchó fue mi vecino de enfrente que salió y les gritó, también escucharon los vecinos de al lado que salieron de sus casas, pero no me podían ver porque me arrastraron y me tapaba la camioneta", relató la víctima.

Al ver que no iban a poder robarle y que las personas que viven allí se habían dado cuenta de lo que ocurría, la soltaron y huyeron, al tiempo que sus vecinos le abrían las puertas de su casa para contenerla y darle refugio.

Respecto de qué hacer para subsanar la inseguridad, el presidente de la vecinal sostuvo: "Todos intuitivamente pedimos más patrullas, pero la Policía no es el problema".

En este sentido, lamentó que los efectivos solo pueden hacer una identificación y luego dejarlos ir si no se encuentra nada sospechoso ni se los descubre en medio de un delito. Además, incluso aunque resulten demorados en flagrancia, los delincuentes suelen ser liberados poco después y solo enfrentan a la Justicia (o al menos una pena de prisión) cuando registran varios hechos.

Destacó además que surgió de una charla con el fiscal general José Gerez que se pretende perseguir penalmente a los ladrones para llevar más seguridad a los neuquinos, pero "la política no acompaña". "Hay personas que entran 20 veces y salen 20 veces", lamentó Fernández.