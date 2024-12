Violento intento de robo en Santa Genoveva, los ladrones la arrastraron para sacarle la bicicleta

La víctima es médica cirujana y debido a las heridas sufridas no puede trabajar. Los vecinos del barrio aseguran que los hechos son cada vez más frecuente.

Un violento intento de robo se registró en Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén, encendió en las alarmas en los vecinos del barrio que aseguran que hechos de este tipo son cada vez más frecuentes. Pese a que la víctima realizó la denuncia, la Policía le advirtió que no tiene patrulleros para ampliar los recorridos.

Como la mujer aún no había bajado de su bici, se aferró a esta y al teléfono mientras los ladrones intentaban sacarle ambos objetos. Ante la desesperación, ella comenzó a gritar para alertar a los vecinos de lo que ocurría, mientras los delincuentes la arrastraban hasta el medio de la calle. "En ese momento el primero que me escuchó fue mi vecino de enfrente que salió y les gritó, también escucharon los vecinos de al lado que salieron de sus casas, pero no me podían ver porque me arrastraron y me tapaba la camioneta", relató la víctima.

Al ver que no iban a poder robarle y que las personas que viven allí se habían dado cuenta de lo que ocurría, la soltaron y huyeron, al tiempo que sus vecinos le abrían las puertas de su casa para contenerla y darle refugio. Al tiempo que llamaban a la Policía para alertar de estas dos personas y de la violenta situación.

Violento intento de robo a una ciclista.mp4

"En las cámaras de seguridad de mis vecinos muestra como me venían siguiendo desde calle Illia y donde vieron que llegue a casa me atacaron. Fueron segundos los que pasaron desde que llegue hasta que me intentaron robar", recordó.

Luego de lo ocurrido se acercó a la Comisaría Primera a radicar la denuncia, acompañada de las personas que la habían ayudado, los policías le dijeron que no tenían móviles para hacer más patrullajes en la zona. "Es tremendo porque cada vez pasan más estas cosas y cada más violentas", aseguró la damnificada, que sufrió un desgarro muscular en el brazo derecho y escoriaciones múltiples en brazos y piernas. "Yo soy médica cirujana, trabajo en el hospital Castro Rendón, necesito mis manos para trabajar, soy servidora pública y ahora no puedo hacer mi trabajo, no puedo ayudar a la gente que lo necesita", reflexionó.

Semanas atrás sufrió otro robo en la puerta de su casa

Pese a lo violento de este intento de robo, no es la primera vez que la víctima sufre situaciones de inseguridad, ya que hace pocas semanas le abrieron la camioneta. "Yo estaba adentro de casa cuando escuche un ruido me acerque a ver que estaba pasando, al verlos les grite y ahí salieron corriendo, pero como no pudieron llevarse la camioneta se llevaron todo lo que tenía adentro", relató.

Delincuentes roban una camioneta en Santa Genoveva.mp4

A pesar de tener registro de ambos episodios, la Policía no ha podido encontrarlos. "No es algo que me pasa solo a mí, en el barrio ya somos zona liberada, nadie nos da soluciones", contó.

Respecto a las personas que cometieron ambos hechos, la víctima dijo que suelen andar merodeando por el barrio esperando la oportunidad para robar. "Los he visto muchas veces, siempre son jóvenes, no más de 25 años, estatura media. Atacan principalmente a mujeres, hace pocos días también le robaron a una odontóloga cuando llegaba a su casa con todo su instrumental", contó.