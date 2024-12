Robaron una computadora con datos de pacientes del centro de salud Bouquet Roldán

Lo curioso es que los delincuentes parecían contar con algún dato, o bien tuvieron mucha suerte. Es que aunque el centro de salud cuenta con alarma, los sensores no se encuentran en todo el establecimiento y ellos justamente ingresaron por la parte sin alarmar y fueron avanzando hacia los sensores, algo que les dio tiempo a los ladrones para actuar.

"Tenemos seguridad solo de día y alarma, pero la parte nueva del centro de salud no tiene sensores, y cuando se activaron, no siguieron llevándose cosas", contó Susana.

Comisaría 17 La sirena

Por otro lado, aunque se llevaron pocas cosas, la profesional lamentó la pérdida, que igual les significa un obstáculo en el trabajo diario. "La mayoría de las cosas que tenemos a veces las compramos nosotros y nos duele muchísimo porque atendemos muchísimo a la comunidad y en muchos insumos es donde tenemos información de los pacientes y hoy la tenemos que buscar de otra manera", expresó.

Por fortuna, contarían con un backup de los datos de cada paciente, por lo que aguardaban la llegada de informáticos para accederlos.

En otra línea y sabiendo que en muchos de estos casos, los ladrones buscan descartarse del botín de robo rápidamente, la jefa de la salita pidió que la comunidad esté atenta para dar con los elementos, en caso de que sean puestos en venta por las redes sociales.

"El centro de salud viene trabajando muy bien con el sistema de turnos que puede sacar la gente a través de la app Andes", destacó Susana, quien agregó que reciben vecinos incluso de otros barrios que se acercan a recibir atención de las distintas disciplinas.

La Policía ya trabaja para esclarecer el hecho y se buscarán cámaras en el sector para intentar identificar a el o los autores.

Robaron el grupo electrógeno del centro de salud Don Bosco

A principios de año, otro centro de salud de la capital sufrió un importante robo, a raíz del cual se perdieron decenas de vacunas para los vecinos. Un grupo de delincuentes robó el grupo electrógeno del centro de salud Don Bosco, lo que llevó a que las dosis se echaran a perder.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo 4 de febrero, ya que durante el sábado todo estaba normal, pero al día siguiente por la mañana fue cuando se enteraron de lo que había ocurrido.

"Ayer tuvimos la noticia de que habían violentado el portón de entrada y se llevaron el grupo electrógeno. Tenía las medidas de seguridad necesarias como para que no sea fácil sacarlo, pero bueno, por lo visto no hay nada que los detenga. Estaba en una jaula de hierro, con un candado importante", explicó Marcia Godoy, directora de la salita del barrio, en declaraciones radiales.

Centro de salud Don Bosco.jpg

Al llegar al lugar se encontraron con que todas las vacunas que habían recibido el último viernes se habían echado a perder, ya que al retirarlo, cortaron la energía eléctrica del lugar y la heladera dejó de funcionar. "Tenemos mucha tristeza porque costó bastante tener ese equipo y era más que nada para cuando se cortaba la luz, para que las vacunas no se pierdan. O sea, tenía toda una instalación para que quedara solamente con la heladera de forma automática", precisó.

Respecto a la ubicación del grupo electrógeno, Godoy aseguró que no era visible desde afuera del centro de salud. "Estaba adentro del predio, en la parte donde nosotros ingresamos como personal, pero no se lo veía si no sabía que estaba ahí", señaló.

Sin embargo, no descartan que el robo haya sido producto de un trabajo de inteligencia de personas que lo escucharon, porque en varias oportunidades se cortó la luz en el barrio, el equipo y este se encendió generando "un ruido importante". "Era grande y garantizaba al menos 8 horas de funcionamiento, por eso creemos que fue más de una persona, porque si no no lo podían sacar. Estamos tristes porque nos costó mucho conseguirlo por el costo, hoy en día el valor debe estar arriba del millón de pesos", indicó.

Ante esto, realizaron la denuncia en Comisaría 41, y se inició una investigación para poder dar con los autores del hecho.