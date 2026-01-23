Apresaron a un asaltante prófugo gracias a un oportuno llamado de los vecinos

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 19. En el cierre de la semana hábil, la Policía concretó un importante despliegue preventivo.

La colaboración entre los vecinos y la Policía neuquina sigue dando un resultado muy positivo en materia preventiva y este viernes, volvió a comprobarse con la captura de un peligroso asaltante. El operativo se desarrolló en el cruce de las calles Correntoso y Cerro Catedral, en esta capital.

Como ocurre en otras oportunidades, vecinos que se encuentran alertas por los delitos reiterados, advirtieron el paso sospechoso de un auto Volkswagen Gol. Sin demorarse, se comunicaron con la guardia de la Comisaría 19 y se dispuso la realización de un despliegue preventivo.

Por suerte, el rápido arribo de un patrullero, impidió que el auto bajo sospecha se alejara y los agentes pudieron avanzar con la identificación de los ocupantes.

Buscado por un robo calificado

Apenas se volcaron los datos de los dos hombres que se encontraban en el interior del vehículo, se estableció que uno de ellos tenía vigente un pedido de captura por el delito de robo calificado.

Frente a la irregularidad, el hombre de 32 años fue detenido y trasladado a la sede policial del barrio Confluencia, donde se iba a verificar su situación mediante una consulta a los integrantes de la División Antecedentes Personales.

prófugo capturado Gentileza Policía del Neuquén

Esta semana, integrantes de la comisión vecinal del barrio Confluencia se reunieron con jefes policiales y analizaron las distintas inquietudes de las familias en relación a la seguridad.

Múltiples operativos de alto impacto

Los operativos de alto impacto realizados en esta ciudad y otras localidades de la provincia ponen al descubierto las múltiples irregularidades en relación a las motos que, o sus conductores circulan sin las medidas de seguridad correspondientes o, son robadas. Esta situación se hizo patente ayer jueves, en horas del mediodía, cuando el personal de la Comisaría 21 y los inspectores de Tránsito, incautaron más de una veintena de motos en el barrio Melipal.

Según lo informado por la Policía, el procedimiento se desarrolló entre las 10 y las 12, en el cruce de la calle 1º de Mayo y Avenida Pérez Novella. “El operativo fue supervisado por el coordinador a cargo de la zona y estuvo bajo la conducción de jefes y suboficiales, con la participación de motoristas de distintas dependencias, personal de la Dirección Tránsito Neuquén y agentes de Tránsito Municipal”, destacaron desde las fuerzas de seguridad provinciales.

Como en otras oportunidades, los motociclistas fueron protagonistas excluyentes y los funcionarios se vieron obligados a secuestrar un total de 25 vehículos. De forma contraria, solo un auto fue retenido.

Un operativo no muy distinto al realizado en el Melipal se concretó en Valentina Norte, en el cruce de las calles San Martín y Huanquero. La tarea estuvo a cargo de los agentes de la Comisaría 12 e inspectores de Tránsito del municipio que, en la mañana de este viernes, controlaron a los vehículos que transitaban por el lugar.

Luego de un poco más de dos horas de labor preventiva, se incautaron seis motos y cuatro autos.

Por otro lado, se labraron 13 actas contravencionales.