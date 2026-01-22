Fueron atrapados cuando escapaban por la maleza: los sorprendieron con elementos robados

El robo se registró en el barrio Confluencia. La Policía los vio cargando el botín y los aprehendió.

Dos ladrones fueron detenidos por la Policía tras robar herramientas de una vivienda, justo cuando se disponían a perderse entre la maleza con el botín. Serían acusados por la fiscalía en las próximas horas.

Según informó la Policía, todo ocurrió en el marco de un patrullaje preventivo de efectivos de la Comisaría 19 del barrio Confluencia. El operativo se desarrolló cerca del mediodía, cuando los efectivos, al recorrer la intersección de las calles Obrero Argentino y Chocón, advirtieron la presencia de dos hombres que ingresaban a un sector de chacras y cuyas características coincidían con las de los sospechosos relacionados a un robo registrado horas antes en la misma jurisdicción, en calle Lamarque .

Allí se había registrado un robo de algunas herramientas, sin lograr dar con los autores aunque sí divisando a los sospechosos antes de que se retiraran.

Al proceder a su correcta identificación, los uniformados detectaron que los hombres portaban diversos elementos, que coincidían con los robados en la vivienda de calle Lamarque, motivo por el cual se dispuso la demora de ambos y el secuestro preventivo de los elementos, que incluían herramientas de mano y eléctricas utilizadas para la construcción.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se ordenó la notificación de detención de los involucrados, quienes serán trasladados a la Ciudad Judicial para la correspondiente formulación de cargos.

Asimismo, la Justicia dispuso la restitución de los elementos recuperados a su legítimo propietario.

Un ladrón robó a dos adolescentes y fue detenido en pleno centro

Un ladrón le robó los celulares a dos adolescentes en el sector oeste de Neuquén y aunque logró salirse con la suya, la suerte no le duró mucho. La Policía lo encontró días después en pleno centro y hoy quedó bajo investigación de la Justicia.

Según informó la Policía, la detención se dio en el marco de patrullajes preventivos de los efectivos de la Comisaría Primera, el día lunes.

El hombre era buscado por un robo a dos adolescentes, a quienes despojó de sus celulares, cometido en jurisdicción de la Comisaría Tercera días atrás. Lo cierto es que, tras la denuncia, se realizaron algunas averiguaciones y se buscaron registros fílmicos que permitieron obtener algunas características del ladrón, a quien no se logró ubicar tras el asalto.

No obstante, se informó su descripción a otras unidades para estar atentos a su presencia por la ciudad en los días siguientes y así fue que el personal de la zona centro lo ubicó el lunes en la intersección de las calles Alderete y Santa Fe. Por ello, se procedió a su aprehensión e identificación.

Tras ello, se hizo un palpado preventivo y se requisaron sus pertenencias, momento en el que se logró dar con los dispositivos robados a los adolescentes, los cuales fueron secuestrados y resguardados conforme a los protocolos vigentes, con el objetivo de ser restituidos a sus legítimos propietarios.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.