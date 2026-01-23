La Policía recuperó y entregó tres autos robados en un mismo día

Entre ellos, un Peugeot 106 gris fue hallado en el oeste de la capital en estado de abandono.

Tres neuquinos pasaron de la pesadilla al alivio el jueves de esta semana, luego de que la Policía logre recuperar sus autos robados, los cuales fueron devueltos tras las actuaciones judiciales de rigor. Los operativos preventivos siguen mostrando su importancia con los resultados alcanzados.

Por un lado, personal de la Comisaría Segunda llevó adelante el jueves una serie de procedimientos que culminaron con la restitución de vehículos a sus legítimos propietarios, en el marco de distintas diligencias judiciales y administrativase.

Las intervenciones se concretaron durante la mañana y, posteriormente, cerca del mediodía, tras un minucioso trabajo de verificación de la documentación y la correspondiente constatación de la titularidad de los rodados, que habían sido robados y fueron recientemente recuperados.

En el hecho intervino personal policial de Comisaría Segunda.

Una vez cumplidos los pasos legales, se procedió a la entrega de los vehículos, entre los que se encontraban un Fiat Cronos y una Ford EcoSport, dando así una respuesta concreta a los vecinos afectados.

Desde la unidad policial destacaron la relevancia de este tipo de acciones, que forman parte de la labor diaria de la fuerza y tienen como objetivo garantizar derechos, colaborar de manera permanente con la Justicia y brindar soluciones efectivas a la comunidad.

Otro auto recuperado y entregado

Asimismo, en horas de la tarde, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante un procedimiento exitoso que permitió localizar un vehículo que registraba pedido de secuestro vigente.

El hecho se produjo alrededor de las 19:35, cuando efectivos que se encontraban cumpliendo tareas preventivas acudieron a la intersección de las calles Treppo y Rauli. En el lugar, sobre la margen noreste de calle Rauli, observaron un auto Peugeot 106 de color gris, en lo que parecía ser estado de abandono.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo, requerido por una dependencia policial de la ciudad, en el marco de una causa judicial por hurto de vehículo, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

autos recuperados (1)

Finalmente, tras las diligencias de rigor el automóvil fue entregado a su legítima propietaria.

Siguen los operativos por motos robadas

Además de hacer énfasis en la ubicación y recupero de autos robados, la Policía también ha logrado recuperar varias motos robadas recientemente. El lunes pasado, los agentes del Departamento Seguridad Metropolitana se vieron obligados a darle alcance a un motociclista sospechoso que no quiso detener su marcha a pesar de señales para que lo haga.

El operativo se concretó en la madrugada y el huidizo conductor fue interceptado en Crouzeilles y Lago Muster. Al chequear los datos de su moto, se comprobó que tenía vigente un pedido de secuestro. En cuanto al sospechoso, resultó ser un adolescente y, por ese motivo, se convocó a los integrantes de la Comisaría de la Niñez.

Mientras que la Motorizada y la Metropolitana se enfocaron en los sospechosos que frecuentan los barrios de la ciudad, personal de la Comisaría Cuarta encabezó un destacado control preventivo en Soldi y Los Paraísos. Además de los agentes policiales, trabajaron los inspectores de Tránsito Municipal.

controles motos Gentileza Policía del Neuquén

El resultado fue muy positivo porque se incautaron una veintena de motos. También se labraron actas de infracción por distintas irregularidades.

Respecto de los resultados, precisaron que “se procedió al secuestro de 25 motocicletas y 4 vehículos, además de labrarse diversas infracciones por faltas a la normativa de tránsito”.

En el cierre de la semana que pasó, la Policía concretó varios operativos por motos robadas en localidades como San Patricio del Chañar. Durante un patrullaje preventivo en una zona cercana al río, el personal de la Comisaría 13 interceptó a un sospechoso y al relevar la información sobre el vehículo en que se movilizaba, confirmó que tenía una solicitud de secuestro.