Armas no letales: el Comité Contra la Tortura le baja el pulgar a proyecto neuquino de las Taser

debate pistolas taser policia neuquen legislatura El debate en comisiones de la Legislatura por la implementación de pistolas Taser.

Un Comité que teme por las consecuencias

Para los responsables del Comité no están claras las posibles secuelas que pueden ocasionar los disparos con armas no letales y hasta plantean que, en ciertos casos, las consecuencias podrían ser fatales. “El uso sobre determinadas personas puede resultar directamente letal”, resaltaron.

A la hora de las recomendaciones, el Comité evaluó que el proyecto, como se presentó, debe ser descartado y que se debe abrir el debate en forma amplia. Plantearon que se debe “propiciar un espacio de debate interdisciplinario de políticas públicas en seguridad con perspectiva en Derechos Humanos”.

Siempre con la mirada en una propuesta que vaya más allá de la utilización o no de armas no letales, concluyeron que es necesario “llevar adelante acciones de articulación entre los Ministerios y organismos que se considere pertinentes, mesas de trabajo o convenios de colaboración, a fin de acordar pautas comunes de acción y/o abordar adecuadamente los distintos obstáculos y dificultades que se presentan en todo el territorio provincial en torno a un modelo de seguridad eficiente y democrático”.

Pistolas-taser.jpg Las pistolas Taser que podrían aplicarse.

Las Taser bajo la lupa

De esta forma, en un documento de unas diez carillas, el Comité que preside Estefanía Buamscha dejó clara su postura contraria en relación al Expediente N°. 435/2023, Proyecto de Ley 16364 “Autorización a la Policía de la Provincia del Neuquén a utilizar armas no letales para el ejercicio de sus tareas de prevención, detección y cese del delito”.

Uno de los puntos más cuestionados y que se desarrolla en forma extensa en las observaciones que hace el Comité, tiene relación con la denominación de no letal de determinadas armas. Según su opinión, hay una falacia en esta definición y se apoyan en informes de organismos internacionales. “Dicha afirmación no solo carece de sustento, sino que todos los informes consultados (realizados por organismos de reconocido prestigio internacional como la ONU, Amnistía Internacional, OPCAT, etc., así como estudios científicos de seriedad comprobada) dan cuenta, como se ha dicho más arriba, que las supuestas ‘armas no letales’ pueden ser en realidad ‘letales’ en función de su uso, de quien las utilice y en el contexto en el que se las utiliza”, resaltaron.