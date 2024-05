¿Policía del Neuquén con armas no letales? Debate, polémica y derechos humanos en la Legislatura

En medio del intercambio de opiniones, surgieron consideraciones en torno a la edad de imputabilidad, al crimen del periodista Juan Caliani, al alcance de la ley 2302 y a los niveles de inseguridad de la provincia, entre otros puntos.

debate pistolas taser policia neuquen legislatura

Opiniones divididas en la Legislatura

Marcelo Bermúdez, diputado provincial del PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, explicó que la redacción del proyecto no habla de pistolas Taser ni de ningún tipo de marca o dispositivo específico. Por el contrario, la letra de la normativa apunta a otorgar a la Policía de Neuquén a optar por el uso de armas no letales que definirán dentro de la fuerza y en base a sus necesidades y su forma de operar.

Al respecto del proyecto, la legisladora Ludmila Gaitán (MPN) volvió a pedir mayores precisiones en el texto, en particular para especificar si se trata de un reemplazo del armamento reglamentario vigente y para describir los posibles escenarios en los que se habilitarían tales dispositivos. Por UxP, Darío Peralta coincidió y recordó que se trata de armas con menor nivel de letalidad que no impiden secuelas irreversibles o muerte, mientras que César Gass (JxC-UCR) solicitó considerar cuestiones médicas y sociales antes de aprobar la ley.

tuit blanco

Desde el oficialismo, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) se inclinó a favor de la propuesta y recordó el caso el asesinato del policía José Aigo que “duele porque su sangre es de segunda categoría, no hay ninguna asociación que lo defienda”. En esa línea, se posicionó “del lado de las víctimas” y no de quienes incumplieron la ley y aseguró que la “declaración de los Derechos Humanos es para todos”.

También a favor se expresó Verónica Lichter (PRO-NCN) quien señaló que en la ecuación “costo-beneficio, es mucho más grande el beneficio” del uso de las armas no letales. En tanto que Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) se refirió al “exceso de protección de los Derechos Humanos” que deriva, según interpretó, en que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas.

De qué se trata el proyecto de las armas no letales

"Es un proyecto que no tiene nada de originalidad, porque los policías usan armas no letales en todo el mundo. Los usan en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Chile o Brasil. Y en Argentina también la usan en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en Chubut, Córdoba y CABA", dijo Marcelo Bermúdez en una entrevista con LU5. "Lo novedoso es que llega a Neuquén, que no lo tiene", indicó el legislador provincial.

"El proyecto habla de armas no letales en término genérico y la Policía puede optar por los dispositivos que pueden ser de descargar eléctrica o de componente químico, de distintas marcas", aclaró el diputado, en respuesta a las polémicas que generó el uso de las pistolas tipo Taser. Agregó que existen diferentes marcas y dispositivos, que incluyen spray, pistolas o bastones, pero que su utilización -si se aprueba la ley- será definida por la Policía de Neuquén.

policia neuquen saludo.jpg

Para el legislador provincial, el uso de armas no letales podría mejorar la seguridad no solo de los propios agentes de Policía, sino también de las personas que son detenidas y los terceros. "Hoy, el único armamento que tiene la Policía es una pistola letal 9 milímetros", dijo y aclaró que si se produce una situación de conflicto en un punto concurrido donde no puede usarla, como en el Paseo de la Costa, sólo tiene la opción de dejarlo ir o de forcejear con el delincuente, lo que implica un riesgo para el efectivo policial.

"Hoy tenemos policías con 9 mm en una terminal de ómnibus, ¿se espera que la use cuando hay personas bajando de un colectivo o despidiendo familiares?", dijo y agregó: "También las tienen adentro de un hospital, con pacientes, médicos, donde no es aconsejable que la usen". Para Bermúdez, podría evitar situaciones conflictivas en la detención de una persona que está cometiendo un delito. "Esta herramienta pretende proteger a un Policía, proteger a terceros que no tiene nada que ver con el hecho y proteger al detenido sin causarle la muerte o una discapacidad que podría causarle una 9 milímetros", señaló.

La Policía acudió al Paseo de la Costa el sábado por una violenta pelea. Arriba, a la derecha, uno de los apuñalados. Los robos se dan en sectores alejados. La Policía acudió al Paseo de la Costa el sábado por una violenta pelea. Arriba, a la derecha, uno de los apuñalados. Los robos se dan en sectores alejados. Claudio Espinoza

Agregó, además, que las armas no letales tienen el mismo costo que una pistola reglamentaria de la Policía. Sin embargo, aclaró que "no se reemplazan los dispositivos, cuando uno va a un allanamiento de una vivienda que entiende que hay narcos, no va con armas no letales porque no se va a encontrar con armas no letales del otro lado".

"Es para cumplir el objetivo de la detención sin herir a nadie", dijo y agregó: "Paradójicamente, está en la comisión de Derechos Humanos, hoy la Policía tiene armas letales y queremos incorporar las que son no letales, los Derechos Humanos deberían aplaudir estas cuestiones".

Si obtiene el despacho en esa comisión, el proyecto tiene que pasar por las comisiones de Hacienda, luego la de Asuntos Constitucionales y finalmente pasar al plenario. Por eso, todavía quedan muchos debates por delante, donde los legisladores provinciales reciben también los puntos de vista de especialistas en la materia.