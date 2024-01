Agarraron a la mujer, la tiraron al suelo para apartarla de su camino, le quitaron las llaves del auto y su cartera con sus pertenencias, se subieron al auto de ella y escaparon raudamente. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

"Le robaron la mochila con los documentos, las tarjetas, el celular, todo lo que uno usualmente lleva y el auto. El de ellos lo dejaron ahí a la mitad de la calle", confirmó su esposo.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos y pronto todos ya sabían del hecho. Uno de ellos fue quien llamó a la Policía, que arribó rápidamente, le tomó declaración a la mujer e inició las primeras averiguaciones.

Por las características del hecho, queda claro que los delincuentes necesitaban huir pronto y deshacerse del auto anterior, al cual posiblemente ya estaban siguiendo. No obstante, aun no se conoce si se los ha identificado y si los investigadores saben a qué hecho previo se vincularían.

La mujer, presa del shock, pudo solamente apreciar que los asaltantes llevaban capuchas. Su pareja destacó el alivio de que, más allá del susto y algunos golpes que sufrió, los delincuentes no la lastimaron. "No sacaron cuchillos, ni armas, no la amenazaron, no hablaron nada. Le robaron todo y se fueron", resaltó.

Esto cobra aún más importancia al recordar el crimen del panadero de Senillosa, a quien mataron para robarle el auto, tan solo un día antes.

El auto que les robaron a la vecina del Cumelén es un Volkswagen UP color rojo, que ya es buscado por la Policía tras recibir la denuncia de la mujer. Hasta el momento, las víctimas no han tenido noticias.

En cuanto al Ford Ka abandonado, fue secuestrado por los investigadores, peritado por Criminalística y sometido a una requisa como parte de la investigación.