Bronca: el Club Sapere sufrió un nuevo robo esta semana y van seis en el año

Aunque no detalló en cuánto calculan el gasto que significarán las reparaciones tras los dos últimos robos, si indicó que les plantea un nuevo retraso para volver a competir, ya que todo debe salir del bolsillo de los padres de quienes asisten al club.

"Se va mucho dinero porque las puertas, una vez que las doblan, no van más: tenés que cambiarlas. Y hay que comprar los accesorios (de baño) de vuelta porque, si no, no podés hacer fecha para la liga; hay que tener los baños en condiciones para quienes van a ver a los chicos. Es una liga muy familiera, van tíos, padres, abuelos y hay que tener las cosas en condiciones", razonó.

Inauguran el césped sintético de los clubes Sapere y Pacífico.

Aún no se sabe cuántas personas cometieron el hecho ni se tiene información sobre algún sospechoso, dado que estos cortaron los cables de las cámaras de seguridad del club para asegurarse de que no los registraran. Por eso, si quieren descubrir algo sobre lo ocurrido, deberán recurrir a cámaras del barrio, públicas y privadas, un trabajo que deberá hacer la Policía.

"Siempre encontramos que nos roban y tenés que agachar la cabeza y seguir para adelante, te ponen un palo en la rueda", lamentó.

Además, recordó que hace tres años que la comisión de padres tomó el control del club, el cual estaba "abandonado" por quienes lo dirigían anteriormente.

"Hemos mejorado muchísimo el club, los padres llevamos 3 años trabajando porque la comisión anterior nunca presentó un balance. Por eso hemos pedido que Personería Jurídica trate de regularizar la situación del club; pedimos que se abra el libro de socios y que se lo intervenga para hacerlo funcionar como el club de barrio que es", sostuvo Zúñiga.

Ahora, frente a los nuevos hechos de inseguridad, los padre analizan poner personal de seguridad privada permanente, aunque es un gasto que probablemente no todos puedan afrontar. Poco queda por hacer para evitar nuevos robos, más que esperar la misericordia de los delincuentes.

"Tenemos 100 chicos que están entrenando hoy más los que se fueron a otros clubes y quieren volver a participar. Hasta que no nos regularicen los papeles, no podemos competir en la Liga Lifune", cerró el referente.

Sapere no tiene paz

La inseguridad en Sapere no se limita a robos a su club, sino que también se manifiesta en graves hechos de violencia que dejan a vecinos -literalmente- en medio de la línea de fuego.

El miércoles por la madrugada, un feroz tiroteo en el mismo barrio dio lugar al secuestro de 42 vainas servidas de la calle y luego a dos allanamientos.

El comisario Guillermo Vergara, jefe de la Comisaría Primera, informó que los allanamientos habían sido ordenados antes del tiroteo por la Justicia en el marco de una investigación por otro tiroteo previo del pasado 10 de septiembre en ese lugar. Por ello, se ordenaron las requisas sobre dos viviendas de calle Picunches, una de las cuales funciona en conjunto con una despensa, en busca de armas de fuego, cartuchería y una moto en la que al parecer se manejaban quienes hoy están bajo investigación.

tiroteo sapere.jpg

No obstante, antes de que los efectivos pudieran hacerse presentes a primera hora del miércoles, les ganó de mano un nuevo hecho pasada la medianoche, cuando vecinos llamaron preocupados luego de escuchar numerosas detonaciones en el mismo lugar.

Vergara indicó que "fue un hecho que revistió bastante gravedad en cuanto a la cantidad de detonaciones", y en este sentido, confió que se secuestraron "42 vainas servidas".

Al menos dos personas fueron demoradas y trasladadas por el personal de Investigaciones de la Zona Norte, que estuvo a cargo del operativo.