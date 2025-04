Bronca en San Martín de los Andes: beneficiaron a violador con salidas para ver a su madre

Además, posteriormente se confirmó que el hombre tiene un diagnóstico de HIV, lo que enfureció aún más a los vecinos al trascender el hecho en la localidad.

Teniendo en cuenta el hacinamiento en las comisarías y la necesidad de garantizar su tratamiento, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria mientras avanzaba la investigación, pero esta debió ser anulada por un tiempo luego de que los vecinos intentaron hacer justicia por mano propia.

Vecinos echaron al violador que estaba con domiciliaria en San Martín de los Andes Federico Soto

Nuevo beneficio

Es así que este caso no ha escapado a la polémica y ha sufrido varias idas y vueltas, y a fines de marzo pasado, hubo un nuevo pedido de la defensa del imputado (ya condenado) que, una vez más, no fue bien recibido en la localidad.

Según informó Realidad Sanmartinense, el pasado 21 de marzo, la defensa del condenado solicitó salidas extraordinarias para el hombre, que finalmente quedó alojado en Comisaria 23 de San Martín de los Andes cumpliendo su pena, hasta que se permita su ingreso a un penal. Esta salida sería para ir al domicilio de su mamá, el mismo donde se le había dictado la domiciliaria inicialmente.

De acuerdo a la información que la familia de la víctima dio a conocer, ya que presenció la audiencia virtual, se solicitó la salida transitoria porque el detenido "extraña a su madre mayor de edad", a la que al parecer no puede ver de otra manera.

Por su parte, la fiscalía y la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes, no presentaron objeciones al pedido, entendiendo que es derecho del imputado. Por ello, el juez Juan Pablo Balderrama autorizó las salidas "por el término de dos horas y con la debida custodia policial permanente en toda la visita y sujeta a la disponibilidad del servicio penitenciario".

Además, impuso igualmente una serie de reglas que deberá cumplir el presunto violador para que se mantenga dicho beneficio: buena conducta, no cometer nuevos delitos, no consumir alcohol ni estupefacientes, no ejercer actos de perturbación, intimidación y/o violencia hacia la víctima y su grupo familiar y no deberán haber personas menores de edad en el domicilio donde se autorizaron las salidas.

Quienes no tomaron a bien esta decisión son los familiares de la niña abusada, quienes expresaron al medio cordillerano: "Esta es la Justicia que tenemos en Neuquén, le dan un beneficio a un sujeto enfermo que violó a una nena con discapacidad, tan solo porque extraña a su madre. Nadie tiene en cuenta las secuelas que le dejaron a una nena que por este episodio terminó internada en un centro lejos de su familia. Lo llamativo es que no permitieron tampoco una apelación por parte del abogado de nuestra familia".