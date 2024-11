Cayeron presos dos narcos que quisieron evitar control de la Policía Federal

zapala-droga secuestrada3.jpg Gentileza Policía Federal

De acuerdo a lo informado por el área de comunicación del ministerio de Seguridad de la Nación, en el vehículo se movilizaban dos hombres, que no dieron mayores explicaciones sobre el extraño intento de fuga. Frente a la sospecha de que en el rodado ocultaban alguna carga no permitida, los policías decidieron hacer una inspección con la perra detectora Juana. En forma rápida, el can marcó un sitio del auto y los agentes se encargaron de retirar una bolsa de nylon de color negro. Tras ser abierta, comprobaron que se trataba de marihuana.