Cayeron presas dos mujeres narcos con más de un millón de pesos producto de una dinámica venta

El procedimiento se llevó a cabo en Zapala y la Policía pudo comprobar que las sospechosas no solo vendían drogas en una casa, sino que tenían un delivery.

El dinámico mundo narco no da respiro a las fuerzas de seguridad provinciales y federales y en las últimas horas, dos mujeres que manejaban un kiosco de cocaína y marihuana en Zapala fueron apresadas in fraganti. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal argentina y no solo se dio con una gran cantidad de envoltorios con drogas, sino con una suma de dinero superior al millón de pesos.