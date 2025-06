Cayó preso por venta de drogas y, su perro fiel también decidió "entregarse"

El operativo se hizo en el sector de la toma Ignacio Rivas y fueron detenidos tres hombres. Firulais, un perro de la zona, no quiso apartarse de un sospechoso.

Otra investigación derivada de un delito ya habitual como el robo de una bicicleta derivó en el hallazgo de un aguantadero que funcionaba como kiosco narco. El lugar estaba ubicado en el sector conocido como toma Ignacio Rivas . Por el hecho, fueron detenidos tres hombres y no dejó de llamar la atención la fidelidad de un perro que los vecinos conocen como Firulais: el animal se mantuvo al lado de uno de los sospechosos durante su identificación.

narcos la sirena.jpg Gentileza Policía del Neuquén

Tenían una barra de hierro en la puerta de ingreso

El despliegue fue intenso debido a que uno de los aguantaderos tenía varios obstáculos en su ingreso, destacándose una barra de hierro en la puerta de ingreso. En este sitio, fue reducido un sospechoso que llegó en bicicleta. Mientras tanto, otros dos cómplices aprovecharon para saltar un cerco del patio y buscaron alejarse.

De todos modos, los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad y los delincuentes terminaron detenidos.

narcos la sirena2.jpg Gentileza Policía del Neuquén

Finalmente, los investigadores comprobaron que en la vivienda allanada funcionaba un kiosco narco. Además de encontrar un poco más de 200 gramos de cocaína, se incautaron cogollos de marihuana, una balanza digital y más de 60 mil pesos en efectivo.

Firulais no quiso apartarse de su dueño

En tanto, los principales sospechosos, de 24, 29 y 43 años fueron detenidos. No sin esfuerzo, los uniformados se vieron forzados a impedir que un perro, de uno de los sospechosos, intentara seguirlos. El animal se mantuvo al lado de su dueño y no quiso apartarse durante la tarea de requisa personal. Los vecinos del lugar lo conocen por el nombre de Firulais y no dejaron de lamentar la suerte del perro.

Sobre los detenidos, la Policía indicó que quedaron a disposición de la fiscalía especializada de Narcocriminalidad. “Una vez más, la conjunción del trabajo silencioso de investigación y el compromiso operativo del personal policial logra no solo dar respuesta a una denuncia vecinal, sino también avanzar en la lucha contra los delitos complejos que afectan a nuestras comunidades”, destacaron desde las fuerzas de seguridad sobre el resultado del operativo desarrollado el último sábado.

Por otra parte, la bicicleta sustraída no pudo ser hallada. Desde las fuerzas de seguridad recalcaron que "si bien en relación al robo investigado no se encontraron elementos probatorios, el operativo permitió desarticular un punto activo de venta de drogas en el oeste neuquino".

La semana pasada, en un procedimiento de características similares, la búsqueda de una lancha robada permitió dar con un kiosco narco.