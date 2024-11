Cazadores ilegales fueron sorprendidos en la cordillera neuquina

Sin embargo, como no los pudieron agarrar in fraganti, la Fiscalía, no otorgó la autorización para realizar un allanamiento al domicilio de las personas identificadas en el automóvil que viven en Junín de los Andes. De esta manera, la investigación seguirá en curso a la espera del resultado del ANMAC, ex RENAR que podría permitir identificar a los cazadores.