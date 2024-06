Centenario: motochorros golpearon a un joven para robarle y quedó internado

La delincuencia no da tregua a la localidad de Centenario. Ahora, volvió al ruedo con un hecho que trascendió públicamente por lo violento. Las víctimas disfrutaban de compartir un momento en inmediaciones de la plaza San Martín , cuando sorpresivamente dos motochorros pararon para robarles . Ocurrió en la noche del viernes . Más precisamente, a las 21:45.

Cuando personal policial llegó al lugar, el damnificado -de 32 años- ya había sido trasladado al hospital de Centenario. Tenía un corte cabelludo en la cabeza, producto del culatazo que le dieron con el arma. A su pareja, afortunadamente, no la lesionaron. Sin embargo, el herido luego tuvo que ser derivado en una ambulancia hasta el Hospital Castro Rendón , donde permanece internado.

Internado por 48 horas

"Quedó internado de forma preventiva por el lapso de 48 horas", precisó el comisario inspector. Los médicos iban a realizarle estudios más complejos para descartar que haya sufrido daños internos, más allá del corte visible que presentaba la víctima en su cabeza.

En cuanto a la moto, se indicó que es una Honda XR 250 Enduro Calle, color roja. Si bien la Policía irradió inmediatamente el alerta a otras unidades, todavía no hubo novedades.

plaza san martin.jpeg El hecho ocurrió en inmediaciones de la plaza San Martín, de Centenario. Centenario Digital

Carporaso indicó que se están registrando las cámaras de seguridad de la zona para ver si es posible establecer la vía de escape que siguieron los motochorros y otros elementos que los identifiquen o señalen su paradero. No obstante, hay algunas circunstancias que dificultan el trabajo, por cuanto la zona donde ocurrió el hecho es oscura. No hay buena visibilidad. Además, los motochorros no se sacaron el casco de seguridad en ningún momento.

En el caso, está trabajando la Brigada de Investigaciones, mientras se sigue la búsqueda de la motocicleta robada.

Preocupación por la inseguridad

Vecinos y vecinas de Centenario han expresado su malestar y preocupación en reiteradas ocasiones tras los últimos hechos de inseguridad que generaron cierto temor. Uno de ellos tuvo gran resonancia pública porque sufrió el embate de los delicuentes en dos oportunidades y tras haber inagurado hace muy poco un local comercial en una especie de shopping. Se trata de Croma, la tienda de indumentaria que tiene otras sucursales en Neuquén capital.

Cabe recordar que el robo tuvo lugar a principios de mayo cuando cuatro personas bajaron de dos motos y destrozaron la vidriera a piedrazos. De esta manera, ingresaron al local y en pocos minutos se llevaron un botín millonario compuesto por 40 camperas de nieve y varios gorros. Cubrieron sus rostros y utilizaron guantes para minimizar el riesgo de dejar rastros.

El local tenía alarma de seguridad, pero no impidió que se consuma el robo. Los delincuentes pudieron huir del lugar, ubicado sobre la calle Antártida Argentina al 300, en el Casco Viejo de Centenario. Sin embargo, trabajadores que residen en las inmediaciones se percataron del hecho y los persiguieron. En el camino, quedaron tiradas algunas camperas que previamente habían sustraído.

Tras el robo en el local Croma, los dueños ofrecen una recompensa equivalente a una orden de compra por un millón de pesos en el comercio a la persona que ofrezca datos certeros sobre los autores del robo.