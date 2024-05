Centro Oeste: delincuentes balearon a un comerciante en un violento intento de robo

La inseguridad vuelve a golpear en Neuquén con un hecho preocupante. Alberto, un comerciante de Área Centro Oeste , fue baleado al resistirse a un violento intento de robo en su fiambrería de Avenida del Trabajador y casi Pringles. "Es un lugar muy inseguro, no pasa un patrullero", denuncia su familia.

Todo ocurrió en un puñado de segundos que para las víctimas fueron un caos. Los gritos y sonidos de disparos hicieron que los vecinos salieran a la vereda y también la propia Abigail, que se encontraba en el fondo del mismo terreno, en su vivienda.

Ya más aliviada, contó que "la ambulancia llegó rapido, se lo llevaron enseguida y él está bien". "No fue nada grave, que es lo que más nos importaba, pero creo que es la impotencia lo que le ganó a él. En el momento no pensas, te da bronca", opinó la cuñada de la víctima respecto del accionar del comerciante, que se resistió al robo.

fiambreria lo de alberto robo (1).jpg

Por otro lado, respecto de la seguridad en el sector, informó que hoy es inexistente. "Este lugar es muy inseguro, esta intersección es muy difícil; hay un colegio que funciona vespertino, está el Metrobús y hay otros negocios más pero nunca circula la Policía, no pasa un patrullero, no hay seguridad. Es un descontrol, no hay ningún cuidado ni por la gente que circula porque también pasan a toda velocidad", contó indignada.

La Policía de Comisaría Tercera ya investiga el hecho y la familia de Alberto, que por suerte ya se encuentra fuera de peligro, se ha movido para dar con cámaras de los vecinos, que podrían haber registrado la secuencia y así ayudar a los investigadores a identificar a los autores.

"Antes no era un barrio peligroso, yo vivo hace muchos años aca y siento que está más peligroso que antes", lamentó.

Dos ladrones fueron condenados a prisión efectiva por un violento robo

Días atrás, dos ladrones que protagonizaron un violento robo en un almacén en octubre de 2023 en el barrio Nuevo, fueron condenados a prisión efectiva. La Policía logró detenerlos cuando huían y chocaron una vivienda. Uno de ellos era reincidente.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el martes pasado, el asistente letrado Luciano Vidal requirió la pena de 7 años de prisión para Mauro Elio García, y 6 años y 8 meses de prisión para Jorge Emiliano Ariel Crocce, quienes protagonizaron un robo ocurrido en octubre de 2023.

Durante la audiencia, el representante de la Fiscalía de Robos y Hurtos explicó que en abril, mediante acuerdo, ambos fueron declarados responsables por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en calidad de coautores.

robo auto.jpg

El hecho que se dio por acreditado en ese entonces fue que el 27 de octubre de 2023 aproximadamente a las 18:15, en un local comercial ubicado en la ciudad de Neuquén, García ingresó al local junto a otra persona no identificada, quien apuntó a las víctimas con un arma de fuego.

García se dirigió al sector de la caja, forcejeó con las empleadas y robó el dinero. Mientras, su acompañante apuntaba a un empleado y luego le disparó en la pierna. Posteriormente, se subieron al vehículo Volkswagen Up rojo en el que se movilizaban, que era conducido por Crocce y se dieron a la fuga. Las víctimas y testigos dieron aviso inmediato al personal policial.

A raíz de esto, minutos más tarde, el auto fue visto por el personal policial de Comisaría Tercera, circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo. Allí comenzó una persecución policial que finalizó en el barrio Gregorio Álvarez, donde los ladrones chocaron contra una vivienda. Ambos condenados fueron detenidos cuando intentaron escapar a pie.