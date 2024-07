Chocaron y se fugaron: una camioneta iba en contramano e impactó a un remis

En diálogo con LMNeuquén , el comisario Colimann, inspector de tránsito, informó que el choque ocurrió a las 04:50 en la intersección de las calles Chocón y Comahue y que cuando llegó la gente de tránsito no había nadie en la camioneta , por lo que no se pudo constatar cuantas personas iban dentro.

Salieron disparados de la camioneta

"Los ocupantes de la Duster después de la colisión salen disparados, se fueron del auto, lo dejaron abierto todo y al rato cayó la madre a decir que ella le había prestado el auto al hijo y que no tenía la licencia", contó el comisario y agregó que el joven tiene 26 años. La mujer, titular de dicho vehículo, presentó en el momento el seguro en vigencia, cédula vehicular y licencia de conducir y fue a ella a quien se le labró el acta contravencional.

Según los datos de tránsito, eran dos los ocupantes de la Duster, pero luego, en un video que filmaron vecinos, se pudo ver que bajó un grupo grande de jóvenes que se escaparon inmediatamente del lugar.

Choque en barrio belgrano se fugaron El video del choque entre la camioneta y el remis.

Con respecto al remisse, se le hizo el control de alcoholemia al conductor y dio negativo. Además, presentó todos los papeles en regla. Al llegar el personal de tránsito no había pasajero en el auto.

También señaló que se hizo el pedido de cámaras de la zona pero que se obtendrán recién el día lunes.

El relato de una testigo

Una vecina que vive en el lugar del accidente, contó a LMNeuquén que se despertó por el fuerte impacto y que cuando salió a la vereda vio que era un grupo de "pibes" que chocó a un remisse y que se fueron corriendo inmediatamente.

Según relató, venían con alcohol, con una conservadora que dejaron justo afuera de su vivienda. También contó, que luego de un rato volvieron algunos de los chicos y que decían que no sabía donde estaba el conductor.

Con respecto al remisse, señaló que iba de pasajera una adolescente de unos 16 años que ella salió a ayudar porque la conocía del barrio y que, como llevaba el cinturón de seguridad puesto no salió despedida pero que, "se le rompieron los lentes de ver que llevaba puestos y también está con bastantes dolores por el latigazo del choque".

Minutos después, cuando llegó la dueña de la camioneta, esta vecina dialogó con ella y relató que la mujer decía que "ella no había criado a sus hijos así, que no entendía como se fueron así, cómo no se van a hacer cargo" y que también aclaró que les prestó la camioneta porque tenían que volverse hasta Fernánez Oro, donde viven.