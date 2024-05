Confirmaron la condena por homicidio contra el expolicía Nicolás López

Desde la defensa, se había impugnado el fallo que declaró culpable al ex uniformado por el salvaje asesinato de Diego Escobar en un taller mecánico.

l ex policía Nicolás López baleó mortalmente a quemarropa a Diego Escobar.

En marzo de 2023, el condenado, que en ese momento era miembro de la Policía provincial, ingresó con su uniforme al taller de chapa y pintura de la ciudad de Neuquén en el que trabajaba Escobar junto a sus primos, conocidos de López. Este, en primer lugar, apuntó con su arma reglamentaria y gatilló en el pecho contra Carlos Escobar, en esa ocasión el proyectil no salió y Carlos le recriminó que no hiciera eso, que no era un juego. López hizo caso omiso de esto y repitió la acción contra Diego Escobar. En esta oportunidad el disparo impactó en el pecho de la víctima quien murió en el acto.