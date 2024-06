De la foto viral a una detención: el horror de Sandra Bravo

Se llama Sandra Bravo y es de Chos Malal . Joven, de unos 30 años. Hace tiempo que sufre golpes y amenazas. Pero no se animaba a denunciarlo. Con la cara desfigurada, mostró el horror que estaba viviendo ; y la foto de ella se viralizó. Hoy, s u pareja Gustavo Sandoval está detenido y con prisión preventiva por disposición de la Justicia.

Destacó también la actuación de la Policía en el caso, ya que no fue por una denuncia sino porque la fuerza intervino de oficio. La víctima, pese a los golpes que recibió, no quiso radicar una denuncia, No obstante ello, un informe elaborado por efectivos policiales del Comando Radioeléctrico que tenían conocimiento de la situación, fue valorado por la Justicia; y en la madrugada del jueves, el agresor quedó detenido.