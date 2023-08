Delincuentes sorprendieron a un padre y a su hijo cuando dormían

Ocurrió en Cutral Co el pasado fin de semana. Afortunadamente, las víctimas no fueron heridas.

En Cutral Co y Plaza Huincul crece el temor de los vecinos por los robos a viviendas. Esta vez, un padre y su pequeño hijo fueron sorprendidos cuando dormían por tres delincuentes que entraron a la fuerza, los amenazaron con armas y les robaron tecnología.

Aunque trascendió en las últimas horas en el último parte brindado por la Policía a los medios de la comarca, el hecho ocurrió el sábado por la mañana, en el barrio Nehuen Che . Según la información brindada por el comisario Marcos Mazzone, a cargo de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co y Plaza Huincul, los efectivos fueron convocados en una vivienda de calle Marcelo Berbel por su propietario, un joven de 23 años.

Bajo amenaza, los delincuentes exigieron dinero, que la familia no tenía. Finalmente, se dieron a la fuga con "un parlante marca Strong y un teléfono celular".

Afortunadamente, las víctimas no resultaron heridas; sólo se llevaron un gran susto.

No obstante, este no es el primer hecho de estas características y es que varios vecinos se han encontrado con delincuentes dentro de sus viviendas en el último tiempo. Uno de los últimos hechos terminó con una grave persecución de película y dos heridos en Cutral Co; y otro con cuatro personas detenidas y acusadas en Plaza Huincul.