Denunció que fue detenido y torturado "por averiguación de antecedentes"

El vecino contó que dejó su auto estacionado sobre la calle España casi Mitre, se bajó y siguió caminando hacia la casa de una amiga que vivía en las cercanías, según relató el sitio AN Roca.

Sin embargo, a pocas cuadras se encontraba la policía realizando los habituales operativos de tránsito, y fue en ese momento que los oficiales se acercaron y le exigieron pasar por el control.

“Insistieron con eso y sin mediar palabra me pusieron la cabeza contra una vidriera, me esposaron y me metieron en el patrullero, me decían que me llevaban por averiguación de antecedentes”, relató.

Pero la tortura para el exguardia cárcel recién comenzaba, porque cuando arribaron a la Comisaría Tercera, fue puesto en una celda para presos comunes, cuando esto está prohibido por ley, advierte el mismo medio.

Al escuchar que se trataba de un penitenciario Federal retirado, los reclusos comenzaron a insultarlo y hasta intentaron robarle sus pertenencias. Todo esto, con el agravante de que sucedió a oscuras, ya que los uniformados apagaron la luz de las celdas, tal vez para que en las cámaras no quede registro visual de lo ocurrido.

“Me tiraron a matar. Tuve 40 minutos que no se los deseo a nadie. Bajo presión y en estado de shock me hicieron firmar dos actas que ni sé lo que decían y no me dieron ni una copia de nada. En ningún momento me dejaron llamar a mi abogado. Nunca me hicieron control de alcoholemia, nunca me vio un médico”, aseveró al tiempo que relató que, producto de la brutalidad policiaca, sufrió varias lesiones en sus manos, además de que perdió varios elementos y le rompieron la remera que llevaba puesta.

¿"Pica" entre federales y provinciales?

Sebastián estuvo preso desde la 4.20 hasta las 6.40 aproximadamente, cuando fue liberado. Al salir, no encontró su vehículo estacionado donde lo había dejado.

“No supe más nada de mi auto. Se lo llevó la grúa y me entero por terceros que está en el corralón municipal. Nadie me avisó nada”, explicó

Asegura que aún no radicó la denuncia ya que pasó todo el fin de semana en estado de shock, casi sin dormir y con miedo de salir a la calle.

Por último, detalló que este tipo de situaciones suele darse por una “pica” que existe entre las fuerzas provinciales y las federales, que se acentúa día a día.