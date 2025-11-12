Detuvieron a un ecuatoriano por estafar en la cordillera cambiando dólares a comerciantes

El ecuatoriano sospechoso se habría estado moviendo entre localidades cordilleranas de Neuquén y Río Negro, haciéndose pasar por turista.

En apenas 24 horas, la Policía y la Fiscalía de Villa La Angostura desplegaron una rápida investigación que permitió detener a un ciudadano ecuatoriano en la cordillera neuquina, luego de cometer una estafa pidiendo cambio de dólares a pesos argentinos. Se investiga si cometió más hechos bajo esta modalidad.

Según informó la Policía, el hecho fue denunciado el pasado 10 de noviembre pasadas las 16:30 horas por el dueño de un local comercial ubicado en calle Arrayanes de esa localidad , quien manifestó que una de sus empleadas había sido víctima de una estafa por un monto aproximado de U$S 1.000.

El damnificado relató como parte de su denuncia que un individuo de nacionalidad ecuatoriana había ingresado ese día al comercio simulando ser turista y solicitó cambiar U$S 2.000 por pesos argentinos.

En el comercio no tuvieron inconveniente con esto y accedieron a su pedido. Pero, tras realizar la transacción y recibir la suma de 3.300.000 pesos argentinos, el sujeto sustrajo de manera disimulada parte de los dólares que había entregado, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad, según se pudo comprobar más tarde al notar el faltante de dinero.

Con los registros fílmicos y el testimonio del personal, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 inició las tareas de rastreo del sospechoso, logrando determinar que se había trasladado hacia San Carlos de Bariloche, donde pasó la noche en un restaurante local. Sin embargo, al arribar la Policía rionegrina enviada por la Brigada para detenerlo, el individuo ya se había retirado del lugar.

Finalmente, ayer martes el sujeto fue visto en la Terminal de Ómnibus de Villa La Angostura, al parecer listo para partir hacia un nuevo destino. De inmediato, se desplegaron los móviles hacia el lugar y los efectivos lograron identificar al individuo dentro de un colectivo, sentado ya en butaca y a pocos minutos de emprender viaje.

Según se pudo determinar, se trata de un hombre de 54 años, quien fue reconocido por el comerciante damnificado y por un taxista que lo había trasladado el día anterior.

Por todo esto, se procedió a su demora y al secuestro de su equipaje, sobre el cual se ordenó una requisa, autorizada por el asistente letrado Federico Gayos. Esta tuvo resultados positivos, lográndose el secuestro de una importante suma de dinero: 7.512.550 pesos argentinos y 1.721 dólares estadounidenses.

Cumplidas las diligencias judiciales finalmente y conforme lo ordenado por el magistrado interviniente, el presunto estafador recuperó su libertad el mismo día, quedando notificado de la formulación de legajo y fichas personales. Ahora, la fiscalía avanza en la investigación para determinar si ha cometido más hechos en la región que se le puedan atribuir.

