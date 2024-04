Dos fuertes vuelcos con finales milagrosos en cercanías de Plaza Huincul

Dos fuertes vuelcos de vehículos se registraron el día domingo en cercanías a Plaza Huincul y, por fortuna, no hubo que lamentar víctimas fatales. Los detalles de los operativos de los dos siniestros que se dieron en la Ruta 22 y en la Ruta 17.

Aunque no quedó clara la mecánica de este accidente, el comisario Héctor Pérez confirmó a LMNeuquén que a los peritos de Tránsito que investigan el hecho les consta la participación de un segundo vehículo, cuyo conductor con una maniobra irresponsable hizo perder el control al conductor del Toyota, ocasionando así su vuelco. No obstante, el otro conductor no permaneció en el lugar, sino que se dio a la fuga, por lo que se investiga en base a la evidencia recogida en el lugar y el testimonio de las víctimas.