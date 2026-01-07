Dos hermanos protagonizaron una sangrienta pelea a plena luz del día

El enfrentamiento ocurrió este miércoles por la tarde en una concurrida zona de Neuquén. Intervino personal policial y una ambulancia.

Una brutal pelea entre dos hermanos se registró este miércoles por la tarde en la calle Combate de San Lorenzo al 760 , en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén , en una zona altamente concurrida. El violento episodio tuvo lugar en la vía pública a plena luz del día y generó alarma entre vecinos y automovilistas, que alertaron de inmediato a la Policía.

Según la información recabada en el lugar por LM Neuquén , el conflicto se desató en el marco de una discusión familiar que escaló rápidamente a una agresión física. De acuerdo al relato del propio agresor, identificado como Santiago , “ se levantó de la siesta y lo invitó a pelear ” a su hermano.

Aparentemente, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vereda , cuando se produjo el enfrentamiento. La pelea fue de extrema violencia y dejó a uno de los hermanos con lesiones visibles , aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre su estado de salud . El agresor, en tanto, presentaba una herida en el brazo derecho y tenía la espalda cubierta de sangre , lo que evidenció la crudeza del enfrentamiento.

En el lugar trabajó un móvil policial, dos efectivos motorizados y una ambulancia, que brindó asistencia médica a ambos involucrados. La intervención de los servicios de emergencia permitió contener la situación y evitar que el episodio derivara en consecuencias aún más graves.

De acuerdoa l testimonio de los vecinos, no sería un hecho aislado, ya que se trataría de una familia con conflictos frecuentes y episodios de violencia reiterados.

El hecho quedó bajo investigación y se espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes. Este episodio generó preocupación en el barrio Islas Malvinas, donde los vecinos reclaman acciones preventivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Murió tras recibir una puñalada en una pelea de Año Nuevo

La brutal pelea se suma a otros hechos de violencia registrados en la región desde el inicio del 2026. Precisamente, en la zona cordillerana tuvo lugar un violento inicio del Año Nuevo, cuando un joven de 25 años murió tras ser apuñalado durante una pelea ocurrida en la madrugada del 1 de enero de 2026 en la ciudad de San Martín de los Andes. El hecho se registró alrededor de las 3:30 en el barrio Chacra 32, donde un enfrentamiento entre jóvenes derivó en un ataque con un elemento cortopunzante. La situación generó una fuerte conmoción entre los vecinos, que alertaron rápidamente a la Policía.

La víctima presentaba graves heridas en el abdomen y fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, pero lamentablemente falleció durante el trayecto a raíz de las severas lesiones internas, pese a los intentos del personal de salud por reanimarlo. La Policía de la localidad inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, recolectó testimonios en el lugar y avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes.

El crimen generó conmoción en el barrio y volvió a encender la preocupación por los episodios de violencia registrados durante celebraciones masivas.