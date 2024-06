Dos jóvenes motociclistas derraparon al evitar un choque y terminaron en el hospital

Uno de los jóvenes sufrió un corte en una pierna y según indicó Patricio Álvarez, subocomandante de Bomberos Voluntarios -que fueron los primeros en acudir y brindar asistencia-, debían determinar luego profesionales médicos una posible fractura. El joven de más edad tuvo golpes en una rodilla y en la cabeza, pero no revestía gravedad.

Dos ambulancias del Hospital Natalio Burd llegaron al lugar y procedieron a trasladar a las víctimas. Se supo que, afortunadamente, unas dos horas después, ambos recibieron el alta.

Efectivos policiales de la Comisaría 52 colaboraron con el corte preventivo de calles y los de Tránsito Centenario realizaron las pericias y entrevistaron a familiares de los heridos, que serían trabajadores de una empresa de Parque Industrial. La motocicleta presentaba daños y había perdido el combustible, fue secuestrada en ese momento hasta que se conoció el informe médico de los lesionados.

Donde se registró el choque se podía apreciar la marca de una frenada y si bien no había agua en esa parte de la calle Guatemala si es asfalto estaba húmedo y con algunas manchas de aceite por lo que no se descartaba que esto también haya influido en el derrape de la moto, que su conductor no pudo evitar.

Dos jóvenes motociclistas y una tragedia

Los motociclistas son frecuentemente protagonistas de peligrosos accidentes y, un mes atrás, uno de ellos falleció en una situación insólita en el puente que conecta Centenario y Cinco Saltos.

El siniestro se registró alrededor de las 22 del domingo 5 de mayo, tras un violento choque a la altura de Dos Aguas. Por la oscuridad reinante en el sector y también a una importante circulación de vehículos, no se pudo establecer en forma fehaciente la mecánica del hecho. Pero con las horas, la investigación comenzó a tomar forma.

En principio, se supo que el motociclista fallecido sería un joven de 22 años identificado como Agustín Alvarado, quien iba acompañado de un amigo de la misma edad. Ambos transitaban por el sector en un rodado de 150 cc. cuando, por motivos que se buscan esclarecer, impactaron un carro que era trasladado por una camioneta, de la cual se había desprendido.

Una camioneta Chevrolet S10 de color negra trasladaba el carro de madera, el cual se desprendió aparentemente sin que su conductor se percatara hasta más tarde. En la camioneta iban cuatro personas y el conductor continuó la marcha y por lo menos un kilómetro más adelante se presentó en el destacamento de Tránsito Villa Obrera e informó lo ocurrido.

Por este motivo, los policías secuestraron su camioneta y el carrito. Aunque el conductor estuvo demorado unas horas, finalmente se lo puso en libertad supeditada por orden de la fiscalía mientras se esperan los resultados de pericias y se buscan registros fílmicos de cámaras de la zona.