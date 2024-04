El adolescente detenido por el crimen de Juan Caliani será acusado a puertas cerradas

El fiscal jefe indicó respecto de la teoría del caso que el detenido sería quien hirió mortalmente a Juan Caliani, aunque aún buscan a una segunda persona que habría tenido participación en el hecho, sobre quien evitó dar detalles para no comprometer su búsqueda. En esta línea, señaló que la investigación quedará a partir de hoy en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles, mientras que la unidad de Delitos Contra las Personas continuará en busca del segundo sospechoso, cuya edad no se ha informado.

SFP Fiscalia conferencia por homicidio de Juan Caliani (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Respecto de la prueba, que será dada a conocer en su totalidad en una audiencia a puertas cerradas más tarde, dado que no podrán trascender datos del adolescente imputado, García adelantó que cuentan con "videofilmaciones de momentos previos al hecho, como así también el momento de la huida. Estas videofilmaciones nos permitieron ver las características morfológicas de la persona, sumado a entrevistas que se fueron realizando, nos permitieron la individualización de quién se trataba y también se logró dar con rastros que habían quedado en la casa de la víctima que recogió Criminalística. Es una evidencia muy contundente de que esta persona estuvo en el lugar y le realizó las heridas mortales a Caliani".

Por lo pronto, el adolescente "está detenido" a la espera de la audiencia, "fue puesto a disposición de la defensa publica y no realizó manifestación alguna".

ON - Presunto asesino de Juan Caliani (5).jpg Omar Novoa

El adolescente es "conocido del ambiente"

Un dato curioso que aportó García es que el joven había justamente sido identificado por la Policía tan solo horas antes, aunque para ese entonces aun no se había pedido su detención en relación al crimen del periodista. Su encuentro con los efectivos de la Comisaría Tercera ocurrió alrededor de las 02:30 en la estación de servicio Shell de calles Collón Cura y Antártida Argentina, informado por LMN.

En ese lugar, el patrullero que custodiaba la estación se percató de que un adolescente iba al volante de un Fiat Cronos color blanco que acababa de ingresar al predio, por lo que se dispusieron a identificarlo. En medio del operativo, además, se descubrió que otro adolescente que viajaba en el asiento del acompañante portaba un revólver calibre 22, por lo que fue imputado por el hecho.

Justamente el adolescente de 16 años que iba al volante del Cronos es quien fue identificado más tarde como el presunto autor del crimen de Caliani. Luego del procedimiento, se fue a casa con su madre, pero horas más tarde volvió a encontrar a la Policía en la puerta de su casa, esta vez por otro motivo.

El propio comisario Cristian Cuevas, quien aportó en declaraciones radiales los detalles del procedimiento en la estación de servicio dijo que el conductor adolescente es un "conocido del ambiente".

arma menor shell.jpg

Los vecinos temían al adolescente

En el marco de la detención del sospechoso el jueves por la tarde, en su vivienda de Planas al 1500, los vecinos no se manifestaron sorprendidos por la búsqueda del joven, sino que era algo que casi esperaban que ocurriera tarde o temprano.

ON - Presunto asesino de Juan Caliani (8).jpg Omar Novoa

" Lo conocemos desde que era chiquito, sus abuelos vivieron en esa casa desde la fundación del barrio prácticamente, ellos tenían una despensa antes ahí, pero fallecieron y quedaron sus hijos y, bueno, ahora también sus nietos", contó una de las vecinas que prefirió que no se mencione su nombre por posibles represalias.

"Por las noches corren sobre los techos como gatos, cuando andan así, es seguro que vienen de hacer algo, de robar, yo una vez le dije al padre en lo que andaba su hijo y me dijo: 'Es que robamos para comer'. No tienen cara, si uno no sale a trabajar por deporte, uno sale todos los días para poder vivir y no para que venga gente como ellos y nos arrebaten las cosas que conseguimos con todo nuestro trabajo", recordó otra vecina.

Ambas mujeres coincidieron en que fueron amenazadas por el joven ahora detenido por el asesinato de Juan Caliani. "A mí me sacó un arma una vez", dijo una de ellas.

Otro vecino aseguró que tratan de que los niños no estén en la calle cuando el adolescente está en la calle. "Sabemos que tienen un prontuario importante, pero no me lo imaginaba matando una persona", observó.