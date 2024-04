El presunto asesino del periodista Juan Caliani tenía atemorizado a los vecinos del Bouquet Roldán

ON - Presunto asesino de Juan Caliani (5).jpg Omar Novoa

Vecinos atemorizados

Los vecinos alarmados se metieron en sus casas, ya que era "cantado" que en algún momento algo así iba a pasar allí, según confiaron a LMNeuquén.

Apenas ingresaron en la vivienda lograron dar con la persona que buscaban, un adolescente, lo esposaron y lo pusieron en la vereda, mientras el equipo de Criminalística y Policía Forense ingresaba a realizar minuciosamente su trabajo para tratar de encontrar indicios y evidencias como prendas de vestir que haya utilizado al momento del hecho en la casa de Juan Caliani en calle Cacique Purrán y Fray Luis Beltrán del barrio La Sirena.

Una vez calmado el tumulto inicial, algunos vecinos salieron a ver lo que ocurría y se encontraron con el joven en la vereda, custodiado por decena de efectivos. De acuerdo a la información a la que pudo acceder LMN, se trata de un adolescente de 16 años, que será acusado el viernes y se solicitará el arresto excepcional, medida que prevé hasta 30 días de arresto excepcional que se deberá materializar en un hogar para jóvenes y con custodia policial debido a que existe riesgo de fuga.

Detención sospechosos asesinato de Juan Caliani

Un adolescente complicado

Pese al gran despliegue policial y la consternación inicial de los vecinos, a nadie le sorprendió que buscaran al adolescente, aunque sí les sorprendió el hecho por el que lo fueron a buscar. "Lo conocemos desde que era chiquito, sus abuelos vivieron en esa casa desde la fundación del barrio prácticamente, ellos tenían una despensa antes ahí, pero fallecieron y quedaron sus hijos y, bueno, ahora también sus nietos", contó una de las vecinas que prefirió que no se mencione su nombre por posibles represalias.

"Por las noches corren sobre los techos como gatos, cuando andan así, es seguro que vienen de hacer algo, de robar, yo una vez le dije al padre en lo que andaba su hijo y me dijo: 'Es que robamos para comer'. No tienen cara si uno sale a trabajar por deporte, no uno sale todos los días para poder vivir y no para que venga gente como ellos y nos arrebaten las cosas que conseguimos con todo nuestro trabajo", recordó otra vecina.

Ambas mujeres coincidieron en que fueron amenazadas por el joven ahora detenido por el asesinato de Juan Caliani. "A mí me sacó un arma una vez", dijo una de ellas.

Otro vecino aseguró que tratan de que los niños no estén en la calle cuando el adolescente está en la calle. "Sabemos que tienen un prontuario importante, pero no me lo imaginaba matando una persona", observó.