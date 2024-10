El dolor de la hermana de Cachi Varela tras la condena: "Todo está preparado para defender a los delincuentes"

Raquel Varela, hermana del comerciante asesinado en Centenario, mostró enojo porque no se pudo demostrar el robo. Hubo acuerdo parcial por homicidio simple.

Jesús Ezequiel Vidal , uno de los imputados en el juicio por el homicidio de Andrés " Cachi" Varela , fue condenado tras un acuerdo parcial entre las partes. Esto implicó que el hombre aceptara su responsabilidad como autor del crimen del comerciante de Centenario. No obstante, el resultado afectó a Raquel Varela, hermana del comerciante asesinado, quien en comunicación con LMNeuquén expresó: "Estamos todos muy enojados, pareciera que todo está preparado para defender a los que delinquen".

La familia de Varela estuvo presente en la audiencia de acusación realizada el 1° de octubre y expresó que hubieran deseado una condena de 15 años para Vidal, quien asumió la responsabilidad del crimen. "Lamentablemente esta gente que se dedica a delinquir va con guantes", dijo Raquel Varela en relación a la falta de pruebas suficientes para sostener la acusación de robo que hubiera agravado la pena. "Hay muchas huellas que se levantaron pero no logran el 100 % para poder identificar quién lo hizo, como se dijo ayer habían huellas y sólo se pudo comprobar que eran de varones", agregó.

Delincuencia en Centenario

Como docente jubilada, Raquel observa que actualmente los jóvenes no tienen contención y además quienes se dedican a delinquir terminan siendo premiados por la justicia: "Siento que el veredicto de este caso va a ser como decirle a los delincuentes que maten, el Estado los banca".

"Para mí lo esperaron, yo creo que alguien debe haber hablado de más, porque hoy por hoy transferís el dinero", dijo y estimó que como los delincuentes no encontraron dinero que esperaban, lo mataron. "Acá esa familia está acostumbrada a actuar de esa manera, al narcomenudeo, otro se dedica a revender, entre ellos se cubren", dijo y agregó: "En Centenario hay una red de delincuencia y dealer".

Si bien la omisión de robo en la condena la deja inconforme, al mismo tiempo la hermana de Varela valoró como positivo que Vidal cumpla su condena en la cárcel: "Me tranquiliza que este pibe no esté suelto porque es una máquina de hacer males, más vale uno que esté preso, a pesar de que hay dos adultos y un menor que siguen sin tener condena aún". A su vez, lamentó que los otros imputados, Julio Ismael Vidal y un menor de edad, no se hayan quebrado y confesaran su responsabilidad en el crimen.

Sobrellevar un homicidio

Desde el 19 de mayo de 2023, cuando Andrés Varela de 58 años fue maniatado y asesinado a golpes en su vivienda, la familia se ha sostenido unida en la búsqueda de justicia. Raquel admite que sobrellevar la pérdida "cuesta un montón" pero destaca que por suerte siempre han sido unidos. "Nos ayudamos entre hermanos y toda la familia para sostener a las nenas de Cachi y lograr que ellas puedan ponerse bien en algún momento, ante el post trauma del día a día", dijo. La mayor tiene 36 años y es médica, y la más chica, de 22, está estudiando.

Centenario marcha por Cachi Varela comerciante asesinado (10).jpg En Centenario vecinos y amigos de Cachi Varela, el comerciante asesinado han realizado marchas en búsqueda de justicia. Claudio Espinoza

La unión familiar y el apoyo de un gran grupo de amigos de Cachi Varela les ha servido para lidiar con el hecho de ver pasar a gente de la familia de los asesinos en una localidad pequeña como Centenario. A un año y cuatro meses desde que maniataron y asesinaron a golpes a Andrés Varela, dueño de una fiambrería, Raquel destacó que su hermano era una excelente persona y muestra de ello fueron las movilizaciones que se hicieron pidiendo una condena ejemplar.

Además de sobrellevar el violento asesinato de Andrés, su hermana expresó que la comunidad está expuesta a muchas situaciones de inseguridad: "El sistema está a favor del que delinque, lo vivimos a diario en Centenario, entran a robar y nos dicen: 'ay señora, no tiene cámaras, rejas', y así terminamos encerrados y los delincuentes libres".