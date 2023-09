En medio de la crisis carcelaria, el CNPT visitó Neuquén

Cabe recordar que en diciembre de 2022, las juezas Raquel Gass y Alicia Rodríguez ordenaron el cierre de todos los penales provinciales luego de que el Ministerio Público de la Defensa denunciara las condiciones de insalubridad y hacinamiento que se presentaba en todas las unidades, que se encuentran aún al borde del colapso y superadas en cupo. En ese contexto, también ordenaron al ejecutivo provincial la regularización de ciertas medidas de seguridad y el inicio de refacciones urgentes, que poco a poco avanzan, aunque no alcanzan a paliar el problema.

Actualmente la sobrepoblación sigue vigente y con el cierre de los penales, las comisarías de la provincia también comenzaron a sufrir las consecuencias al tener albergados no solo a procesados sino también a condenados que no cuentan con una plaza en los penales, sumado a que las condiciones en ellas no dan abasto para alojar a tantas personas, ni en espacio ni en recursos.