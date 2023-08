En medio de los robos organizados en Neuquén, adolescente fue baleado y su estado es crítico

En ese contexto, su hijo de 15 años -cuya identidad se mantiene bajo reserva por no ser mayor de edad- habría intentado levantar una caja, pero que se encontraba "tirada en la calle". "Apenas la levanta, siente un impacto en la espalda que le produjo que se cayera y le cortó toda la reacción, quedó mirando al cielo", contó el hombre. El adolescente recibió un disparo que habría venido desde arriba del comercio, aunque no está claro si disparó el dueño del local u otra persona de su entorno.

Javier, que llegó minutos más tarde, se enteró por los vecinos que se habían reunido en el lugar que su hijo fue trasladado en el auto particular de uno de ellos al Hospital Castro Rendón. Indicó este jueves que "quedó cuadripléjico, está con respirador y peleando por su vida". "Está en estado crítico, no mueve nada del pecho para abajo. Los médicos me dicen que no va a volver a caminar nunca más. Capaz que no pasa de esta noche", lamentó.

Ante la consulta de este medio, desde el área de Comunicación del Castro Rendón, informaron: "El paciente se encuentra en la Terapia Intensiva con un trauma raquimedular grave alto, se encuentra con asistencia respiratoria y está estable".

Hospital Castro Rendón Terapia Intensiva María Isabel Sánchez

Qué pasó con la investigación

Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la investigación ya quedó en manos de la unidad de Actuación Genérica para establecer fehacientemente lo ocurrido. Confirmaron que el padre del adolescente denunció que su hijo "al pasar por el lugar tomó unas cajas que estaban tiradas y que, tras escuchar una detonación, sintió que algo le perforaba la espalda”.

Además, indicaron que de acuerdo a los informes médicos, la bala ingresó a la altura del omóplato izquierdo, con orificio de entrada y de salida.

Respecto de las medidas ordenadas hasta el momento, indicaron que ya se concretaron los primeros allanamientos en busca del arma utilizada en el hecho -que aún no fue encontrada- y se tomaron testimonios.

Ciudad Judicial Poder Judicial (3).jpg Claudio Espinoza

La fiscal del caso, Valeria Panozzo informó que resta la realización de dos pericias para definir los términos en los que eventualmente se formularán cargos: por un lado, el informe del Cuerpo Médico Forense en el que se determine el grado de las lesiones de la víctima (graves o gravísimas); y por el otro, el dictamen criminalístico referido a cómo se efectuó el disparo.

"Este tipo podría haber tirado al aire, o a un paredón, aunque no tiene por qué tirar tiros. Para mí era una travesura, no era un saqueo y aunque hubiera sido un chupetín, no te da derecho a dispararle a la columna a nadie", concluyó Javier.