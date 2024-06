Esquivó a un patrullero para evitar un accidente y terminó contra un poste de luz

Es que la conductora señala que tenía la prioridad de paso que establece la ley de tránsito a quien transita por la derecha (lo cual se corrobora de acuerdo a la mecánica señalada), por lo que la efectivo policial que manejaba el patrullero debía detenerse en la esquina, algo que ella esperaba que hiciera. No obstante, al ver que no frenaba, ella ya no pudo hacerlo y "por esquivar el móvil policial", chocó su Volkswagen blanco contra un poste de luz.

Afortunadamente, la mujer la sacó "barata". El impacto no fue tan fuerte porque no circulaba a gran velocidad y tampoco sufrió lesiones. De hecho, su auto aún funcionaba, aunque los daños igualmente lo alcanzaron y su mecánico ya le adelantó que los costos de la reparación superarían el medio millón de pesos.

Accidente Leguizamon y chile 02.JPG Claudio Espinoza

El personal de Tránsito se hizo presente a los pocos minutos en la escena, realizaron las pericias correspondientes, chequearon que contara con toda la documentación al día y le practicaron el test de alcoholemia tanto a ella como a la conductora policía. No obstante, como no hubo impacto entre los autos, más allá de cómo se produjo el accidente, no se considera un siniestro entre dos vehículos.

Además, por el modelo de su auto, la aseguradora ya no le permite tener un seguro contra todo riesgo y solo podía tener un plan contra terceros. Esto quiere decir que no le puede reclamar lo ocurrido a la aseguradora contratada para el patrullero y que la compañía contratada por ella misma tampoco pagará los gastos de los arreglos.

"No hubo siniestro porque yo doblé, si no la patrulla me la daba en el lado del conductor", resaltó. Aun así, esto lamentablemente no interesaría a la aseguradora.

La mujer agradeció que en el momento de susto y nerviosismo por la situación, fue contenida por varios testigos que se le acercaron y le aconsejaron sobre cómo proceder. Defensa Civil también se hizo presente por el daño al poste de luz, que pone en riesgo a vecinos y vehículos del sector y que aparentemente no cayó sobre su auto gracias a los cables que lo contenían.

A pesar del mal trago, la conductora expresó: "Más que el susto, no me pasó nada porque tengo un montón de ángeles cuidándome".