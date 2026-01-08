Extorsión digital: captaban víctimas por redes y exigían transferencias bajo amenazas

La policía desmanteló una red delictiva que funcionaba en la ciudad de Neuquén. Una persona fue demorada y secuestraron tarjetas, chips, celulares y otros elementos.

Durante los allanamientos, una persona fue aprehendida y secuestraron importantes elementos vinculados a la causa investigada.

La policía del Neuquén realizó este jueves por la mañana dos allanamientos en el marco de una investigación por extorsión digital. Los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento Delitos Económicos y como resultado una persona fue demorada . Además, secuestraron varios elementos vinculados a la causa .

Se trata de una modalidad delictiva en crecimiento que combina a menazas, manipulación psicológica y el uso de plataformas virtuales para obtener dinero de las víctimas.

Según la información brindada por las autoridades policiales, la causa se inició a partir de una denuncia radicada en noviembre del 2025 , cuando una persona comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea . En su relato, la víctima aseguró que los extorsionadores exigían transferencias de dinero bajo la amenaza de difundir información personal y privada . Ante la presión y el temor generado, realizó varias transferencias bancarias, lo que derivó en un importante perjuicio económico.

A partir de la denuncia, el personal especializado en delitos económicos llevó adelante tareas de análisis técnico y financiero, rastreo de comunicaciones y seguimiento de operaciones virtuales.

allanamientos por extorsion digital 1

Como resultado de la investigación, se logró individualizar a los presuntos responsables y establecer los domicilios vinculados a la maniobra delictiva. Con estos elementos, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales, que fueron autorizadas y ejecutadas en horas tempranas.

En el primer domicilio allanado, aprehendieron a una persona mayor de edad. Además, secuestraron una gran cantidad de chips de telefonía celular, tarjetas bancarias, teléfonos móviles, un router de internet, comprobantes de operaciones virtuales y una suma de dinero en efectivo. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia por su presunta relación directa con el delito investigado.

tarjetas de credito.jpg

En el segundo procedimiento, se identificó a una segunda persona presuntamente involucrada en la causa. En el lugar, se incautaron dispositivos de comunicación, chips de distintas compañías telefónicas, tarjetas bancarias, documentación personal perteneciente a terceros y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

¿Cómo funcionaba la extorsión?

Según la reconstrucción, el modus operandi consistía en la captación de contactos a través de anuncios publicados en páginas web y redes sociales. Una vez obtenido el contacto de las potenciales víctimas, los delincuentes enviaban mensajes extorsivos exigiendo transferencias de dinero a cuentas bancarias y billeteras virtuales, utilizando amenazas de exposición de datos personales como principal mecanismo de presión.

Desde la policía remarcaron la importancia de no responder mensajes intimidatorios, no realizar transferencias ante amenazas y evitar compartir información personal con desconocidos, especialmente en entornos digitales.

También recordaron que ante situaciones sospechosas se recomienda cortar inmediatamente la comunicación y realizar la denuncia correspondiente, ya que una intervención temprana permite reducir el daño económico y facilitar la identificación de los responsables.

¿Dónde denunciar?

Las víctimas de extorsión digital pueden realizar la denuncia en la comisaría más cercana, ante el Departamento Delitos Económicos de la Policía, a los teléfonos (0299) 443-6351 o (0299) 443-4913, o por correo electrónico a [email protected].

También es posible denunciar directamente ante el Ministerio Público Fiscal a través del sistema de Denuncias Web o comunicarse con la Fiscalía General al (0299) 525-5100.