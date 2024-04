Fingieron ser compradores, huyeron sin pagar y quedaron grabados: la comerciante les puso un plazo de pago

Dos jóvenes se hicieron pasar por compradores y huyeron de un comercio sin pagar , en Cutral Co. Pese a que la dueña del local intentó seguirlos, no los alcanzó; sin embargo, ambos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, por lo que les dio 48 horas para que se acerquen a abonar lo que se llevaron o publicará sus fotos .

Cuando ambos llegaron al mostrador simularon buscar el dinero para pagar, pero fue una estrategia evasiva, ya que mientras la mujer realizaba la cuenta de lo que los supuestos compradores llevaban, ellos guardaban todo y antes de que alguien pudiera reaccionar los dos salieron corriendo. Al darse cuenta de que estaba siendo víctima de un robo, la mujer salió corriendo detrás de ellos, pero no los alcanzó, ya que se subieron en una Hilux gris y huyeron del lugar.

Yrigoyen y San Luis Cutral Co.jpg El lunes es el último día que la comerciante le dio a los ladrones para que pagaran.

"En el apuro se les cayó una botella de cerveza y quedaron todos los vidrios en la vereda. Salieron a toda velocidad sin mirar para ningún lado, podría haber sido una tragedia", relató Noelia.

Sin embargo, la fuga se vio interrumpida cuando en la cuadra siguiente se encontraron con un semáforo en rojo. "Cuando vi que tuvieron que frenar salí corriendo a ver si los alcanzaba, mientras llamaba al Comando Radioeléctrico para que mandaran un móvil porque hasta les estaba pasando la patente", aseguró.

Pero la respuesta fue decepcionante: "Me preguntó si se habían ido y como les dije por donde estaban yendo me dijo 'ah, entonces ¿sigue necesitando que mandemos un patrullero?' Y le dije que sí, pero nunca mandaron, así que ni siquiera pude hacer la denuncia".

venta de cerveza en los partidos del mundial María Isabel Sánchez

La alternativa ante la falta de respuesta policial

Como nunca llegó el móvil que le había prometido la operadora del Comando Radioeléctrico, Noelia utilizó las redes sociales para darle un ultimátum a los ladrones. "A vos que en la noche del sábado entraste al negocio de San Luis e Yrigoyen y te llevaste un montón de bebida y cigarrillos sin pagar, te espero el domingo y lunes para que me pagues. Te bajaste con tu amigo de tu Toyota Hilux gris chocada del lado del conductor, a cualquiera de los dos los espero!", escribió.

Y continuó: "Mañana (lunes) pongo la foto de tu camioneta y si no venís publicó la cara de los dos. Tengo la filmación de los 6 minutos que demoraron dentro del negocio. Espero que no se lo hayas hecho a alguien más esa noche porque vos no sabes lo que es estar laburando todo el día para que venga alguien como vos y me haga lo que me hizo".

A LMN, la comerciante explicó que les otorgó la oportunidad de volver a pagarle antes de compartir sus rostros. "Si no vienen voy a poner la denuncia en la Policía y voy a compartir los videos porque ahí se ven claritos sus rostros", aseguró.

Por último, observó: "Uno se pasa todo el día trabajando y estamos sufriendo ajustes todo el tiempo, suben las cosas, los alquileres, la mercadería para que vengan personas como estas y se lleven por lo que una trabaja en cuestión de minutos".