Ladrones fueron condenados por un violento robo a un comerciante

En ese momento, Ibazeta y Méndez tomaron la llave de una motocicleta Honda Twister que estaba estacionada afuera e intentaron robarla. Un vecino, alertado por el ruido del disparo y los gritos del dueño del local, forcejeó con uno de los imputados y, con ayuda de otras personas, logró demorarlo. El otro de los acusados salió corriendo y fue detenido por efectivos de la policía a los pocos metros.

El hecho, en ese entonces, causó conmoción en los vecinos del sector, muchos que no sabían qué ocurría hasta que la Policía se hizo presente y colmó la calle Antártida Argentina.

Horacio Maitini, fiscal de Robos y Hurtos Fiscal Horacio Maitini. Ministerio Público Fiscal

Las condenas acordadas para los ladrones

Las condenas que se acordaron son por el delito de robo doblemente calificado, por ser cometido con arma de fuego apta para el disparo y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en grado de tentativa y en carácter de coautores.

No obstante, no se acordó la misma pena para ambos. Esto tiene que ver con que Méndez, quien cumplirá 3 años y 4 meses de detención, no tenía antecedentes. Por su parte, Ibazeta había sido condenado previamente –el 31 de marzo de 2022- a 3 años de prisión condicional. Por esa sanción debía cumplir una serie de pautas de conducta, entre ellas, no cometer nuevos delitos.

“Evidentemente, esa condena deberá ser revocada”, sostuvo Maitini al momento de presentar el acuerdo, y pidió al juez que homologue la pena unificada de 5 años de prisión efectiva.

Respecto de Méndez, el fiscal informó que al momento del intento de robo cumplía funciones como auxiliar de servicio para el Consejo Provincial de Educación, por lo que en su caso la pena también incluye la inhabilitación especial para ejercer esa función.

Tras escuchar a las partes y luego de que el fiscal Maitini notificara que la víctima del robo fue informada sobre el acuerdo alcanzado, el juez a cargo de la audiencia homologó la propuesta e impuso las penas solicitadas.