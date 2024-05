"Fue el campamento del horror": padres denuncian presuntos abusos en Parque Industrial

"De ser un campamento de diversión, pasaron a l campamento del horror porque hubo muchas nenas manoseadas por el profesor de clase de séptimo grado", dijo la denunciante. No dio detalles del abuso, pero confesó: " Escuchar a mi hija fue un balde de agua fría" .

Las nenas hablaron de lo sucedido con otra docente de la institución. Aunque no se sintieron escuchadas. "Les dijo que se queden tranquilas, que estaba todo solucionado, que el profesor iba a cambiar y que no iba a volver a pasar, o sea, básicamente la docente admitió que el hecho había ocurrido", sostuvo la madre.

Según sus dichos, ya serían siete las denuncias radicadas por este delito en la Fiscalía y en la Comisaría 20 de Parque Industrial. Se supo que la directora del establecimiento citó a algunas madres para abordar la situación. En ese marco, se enteraron de que el profesor sindicado se había tomado licencia por razones "ajenas" al hecho que se investiga.

Mientras tanto, la mujer comentó que tanto sus hijas como las otras niñas "no quieren estar en la escuela, tienen miedo". Es más, comentó que su hija le pide no volver. "Yo creo que la escuela es lo de los chicos, así que como mínimo, hasta que se esclarezca lo que pasó, que saquen al docente. Las nenas tienen derecho de ir a la escuela, no tienen por qué cambiar de colegio. Y si la directora apaña esta situación, que la saquen y pongan a alguien que realmente defienda a los chicos; que se ponga en los pantalones de cada mamá y papá, para que vea cómo nos sentimos. Nosotros confiamos en la institución y en ellos", manifestó.

Más allá de los posibles abusos, también se podría investigar la conducta de la profesora de gimnasia artística y de la directora, si les cabe alguna responsabilidad por acción u omisión en el caso. Es que existe un protocolo a seguir a partir de que una víctima denuncia haber sido abusada.

En las redes sociales, el profesor denunciado ya fue escrachado por algunos familiares de las presuntas víctimas.

escuela 154.jpg En las redes sociales, el profesor denunciado fue escrachado.

Otro caso resonante que va a juicio

En otro caso de gran repercusión pública, se conoció en abril pasado que el docente de música del Jardín 31 imputado va a juicio por la totalidad de casos de abuso.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respaldó el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y anuló la decisión de un Tribunal de Impugnación (T. I) que, en el caso de abusos sexuales en un jardín de infantes en la ciudad de Neuquén, había dejado afuera del juicio por jurados 21 hechos de los 24 investigados.

De este modo, la Sala Penal del máximo tribunal de la provincia integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Evaldo Moya, hizo lugar al requerimiento del fiscal del caso y que fue acompañado por la defensoría del Niño y el Adolescente y los abogados y abogadas querellantes que representan a las familias de las víctimas.