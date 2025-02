Fuerte choque frontal en Ruta 8: ¿Cómo siguen los petroleros heridos?

“Tres personas que iban a bordo de la camioneta resultaron heridas, una de gravedad. Esta última tuvo que ser trasladada en un vuelo sanitario, en un helicóptero, a cargo del sindicato petrolero”, relató.

accidente camioneta petrolera ruta 8

La tarea de los bomberos de San Patricio del Chañar consistió, fundamentalmente, en la extracción del herido de mayor consideración del habitáculo de la camioneta pick-up, una Toyota Hilux color blanca de la empresa Sima. “Un hombre, de entre 30 y 40 años, había quedado atrapado. Aparentemente, tenía politraumatismos varios, sobre todo en los miembros inferiores”, señaló.

Este sábado, el comisario Sebastián Chandia informó a LMN que finalmente fueron dos las víctimas trasladadas, ambos hombres jóvenes.

Por un lado, "M.C." de 31 años se encuentra internado en el Policlínico de la capital neuquina. Viajaba en el asiento trasero de la camioneta e ingresó con fractura de un hombro y una lesión en su mentón. Estaría fuera de peligro.

En tanto, el otro herido "J.B." de 43 años fue derivado a la Clínica CMIC, donde permanece internado en terapia intensiva. "Conforme lo manifestado por el padre del mismo, presenta desplazamiento de cadera, traumatismo en cabeza, tórax y piernas", informó Chandia. Un nuevo parte médico se le entregará a la familia en las próximas horas.

El conductor del camión Iveco resultó ileso.

Respecto de la mecánica del accidente, se encuentra bajo investigación. Los peritos criminológicos llevaron adelante las medidas pertinentes y se investigan responsabilidades.

Reclamo por el estado de las rutas petroleras

El pasado lunes, desde el gremio petrolero habían advertido que “el estado de abandono de rutas y caminos para acceder a los yacimientos es tan grande que pone en riesgo la vida de los empleados”. Realizaron un relevamiento, tras la sucesión de accidentes viales que afectaron a trabajadores de Vaca Muerta.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, dijo este último lunes a LU5 que "hay un abandono total" de los caminos. Aseguró que "no hay aporte de materiales, no hay riego de caminos, no hay máquinas, y como si eso fuera poco tenemos compañeros de movimientos de suelo en la casa. Es decir, achican y dejan que esto se destruya".

En el marco del relevamiento de caminos, desde el Sindicato comprobaron las malas condiciones de conectividad que ofrecen las empresas para llegar a los yacimientos. Las dificultades para transitar afectan la productividad de las jornadas laborales y también implica un riesgo de accidentes que, en los casos más extremos, se cobra la vida de los petroleros.

Rutas petroleras.webp

"No solamente que tienen que estar 12 horas trabajando, sino padecer estos caminos que están totalmente deteriorados. Me parece que era el momento de que empiece a tomar cartas en el asunto de la industria, porque después exige productividad y en un camino como este no puede producir absolutamente nada, porque cuidándote de no tener un accidente porque no se ve absolutamente nada", expresó el sindicalista.

Rucci aclaró que el relevamiento se realiza sobre caminos internos de los yacimientos y también en rutas provinciales, como la 17, que es utilizada casi exclusivamente por vehículos vinculados a la actividad petrolera. En ese sentido, consideró que la industria debería hacerse cargo del mantenimiento, ya que este camino no tiene casi utilidad para los autos particulares.