Choque en Añelo: tres personas fueron hospitalizadas

choque frontal en la ruta 7 de Añelo (1).jpg

Personal del Hospital Añelo acudió rápidamente para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados al centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado la gravedad de sus lesiones, pero se confirmó que todos los involucrados son mayores de edad.

Además, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios Central N° 22 y la Dirección de Defensa Civil. Los equipos de emergencia realizaron tareas de seguridad y prevención, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Ambos vehículos permanecieron sobre la cinta asfáltica tras el impacto unos 30 minutos, lo que generó demoras en la circulación. Se solicitó a los conductores que transiten con precaución en la zona mientras se llevan a cabo los peritajes correspondientes y se procede a la remoción de los rodados accidentados.

choque frontal en la ruta 7 de Añelo (2).jpg

El gremio petrolero releva el estado de las rutas de Vaca Muerta

Tras la sucesión de accidentes viales que afectan a los trabajadores de Vaca Muerta, desde el gremio que los representa se inició un relevamiento para conocer el estado de mantenimiento de las rutas y caminos que los petroleros utilizan a diario para llegar a los yacimientos. Aseguran que el estado de abandono es tan grande que pone en riesgo la vida de los empleados.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, aseguró en diálogo con LU5 que "hay un abandono total" de los caminos. "No hay aporte de material, no hay riego, no hay máquina, y como si eso fuera poco tenemos compañeros de movimientos de suelo en la casa, o sea, achican, pero achican y dejan que esto se destruya", afirmó.

En el marco del relevamiento de caminos, desde el Sindicato comprobaron las malas condiciones de conectividad que ofrecen las empresas para llegar a los yacimientos. Las dificultades para transitar afectan la productividad de las jornadas laborales y también implica un riesgo de accidentes que, en los casos más extremos, se cobra la vida de los petroleros.

gremio petrolero vaca muerta neuquen

"No solamente que tienen que estar 12 horas trabajando, sino padecer estos caminos que están totalmente deteriorados. Me parece que era el momento de que empiece a tomar cartas en el asunto de la industria, porque después exige productividad y en un camino como este no puede producir absolutamente nada, porque cuidándote de no tener un accidente porque no se ve absolutamente nada", expresó el sindicalista.

Rucci aclaró que el relevamiento se realiza sobre caminos internos de los yacimientos y también en rutas provinciales, como la 17, que es utilizada casi exclusivamente por vehículos vinculados a la actividad petrolera. En ese sentido, consideró que la industria debería hacerse cargo del mantenimiento, ya este camino que no tiene casi utilidad para los autos particulares.

Explicó que ya relevaron todos los caminos internos que utilizan las empresas y, tras presentar los reclamos, algunas firmas iniciaron actividades de mantenimiento, como el paso de la máquina para nivelar la zona. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para contar con caminos en condiciones.

gremio petrolero vaca muerta neuquen

El sindicalista expresó que también realizan relevamientos en rutas. Si bien se trata de caminos nacionales o provinciales que están bajo administración del Estado, afirmó que muchos camiones y vehículos de la industria petrolera utilizan y desgastan estas vías de conexión. Por eso, consideró que las empresas deberían hacer su aporte a la administración pública para mejorar el mantenimiento y así cuidar la vida de los petroleros.

"Quiero dejar bien en claro que acá no hay ningún corte de ruta, no hay asamblea, no hay nada. No hay paro que no viene nada, estamos relevando", dijo Rucci y agregó que van a insistir con el pedido para que las empresas participen activamente en el mantenimiento de las rutas y caminos.