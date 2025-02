Fuerte vuelco en pleno centro de Neuquén terminó con tres autos chocados

La camioneta quedó en el medio de Perito Moreno en el centro neuquino. No se registraron personas heridas.

La ambulancia del SIEN arribó de inmediato al lugar y constató que no había personas lesionadas. Por ese motivo, según informó la policía a LMNeuquén, no hubo intervención policial más que el corte preventivo de calle con un patrullero y un agente.

Fuerte vuelco en Neuquén.mp4

Además, al volcar, la Berlingo blanca chocó a tres vehículos estacionados en calle Perito Moreno, entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Si bien uno de ellos fue removido, quedaron un Chronos y una camioneta con golpes en su costado izquierdo que aún no habían sido constatados por sus propietarios.

image.png

Violento choque frontal dejó petrolero grave

El viernes pasado por la tarde sobre Ruta 8, a unos 40 kilómetros de San Patricio del Chañar se registró un grave choque frontal entre una camioneta y un camión, ambos pertenecientes a la industria petrolera. Como consecuencia, del fuerte impacto, tres de los ocupantes de la camioneta resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, Florencio Barro, confirmó a LMNeuquén que tomaron intervención tras recibir un llamado alertando del siniestro vial, entre las rutas 8 y 17. “Fue en un sector denominado Barranca del Palo. El choque fue frontal, pero desconocemos tanto las causas como la dinámica del accidente”, aclaró el bombero.

“Tres personas que iban a bordo de la camioneta resultaron heridas, una de gravedad. Esta última tuvo que ser trasladada en un vuelo sanitario, en un helicóptero, a cargo del sindicato petrolero”, relató.

accidente camioneta petrolera ruta 8

Rescate y reclamo

La tarea de los bomberos de San Patricio del Chañar consistió, fundamentalmente, en la extracción del herido de mayor consideración del habitáculo de la camioneta pick-up.

“Un hombre, de entre 30 y 40 años, había quedado atrapado. Aparentemente, tenía politraumatismos varios, sobre todo en los miembros inferiores”, señaló.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, había reclamado recientemente a LU5 que "hay un abandono total" de los caminos. Aseguró que "no hay aporte de materiales, no hay riego de caminos, no hay máquinas, y como si eso fuera poco tenemos compañeros de movimientos de suelo en la casa. Es decir, achican y dejan que esto se destruya".